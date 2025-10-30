可愛角色拯救被浪費的便當？日本全家以「淚目貼紙」改變即期品銷售心理

快訊

聯合新聞網／ 食力Foodnext
FamilyMart宣布將淚目貼紙的設計免費提供給任何食品販售者使用。（圖片來源：Family Mart官方粉絲專業頁）
撰文＝編輯部

走進日本全家便利商店（FamilyMart），你可能會發現鮮食被貼上了可愛的「淚目貼紙」（涙目シール），這張貼紙的誕生起因於店內員工觀察到，許多即期商品雖已降價，仍因「消費者不好意思購買折價品」而被報廢。為了讓這些商品被看見、被理解，日本全家內部團隊與設計單位共同構思出「以可愛角色訴諸共感」的方式，藉由視覺化的表情與訊息，將「減少浪費」轉化為一種助人行動。

因此，貼紙設計包含一個可愛的「淚眼」角色，並搭配帶有「請幫幫我」等共感訊息的文字，目的在於引起消費者的同理心。根據日本全家於2024年秋季進行的實證實驗結果顯示，使用貼紙後折價商品的購買率明顯上升。消費者普遍表示：「原本覺得購買折價商品有點尷尬，但若是出於幫助商家的心態，就能順利購買」，這種心理效應促成了實際的銷售增加。

淚目貼紙最初是用於超市與便利商店的中食商品折價販售上，目的是引起消費者的同理心。（圖片來源：Family Mart官方粉絲專頁）
提升購買率、減少食品浪費

在2025年3月全家進行全國性推廣後，SSNP報導指出，部分店舖的購買率呈現兩位數成長，而全家根據內部資料估算，2025年4月至9月期間的食品廢棄量較前一年同期減少約5%。這項成果證明，「淚目貼紙」不僅具行銷推動效果，更在實際上對食品減廢產生正向貢獻。

免費素材化　擴大社會參與範圍

2025年10月22日，日本全家宣布將「淚目貼紙」設計以素材形式免費開放下載，提供任何需要促進即期食品銷售的零售商使用。無論是超市、餐廳或線上販售平台，都可自由下載並應用。SMBiz報導指出，此次公開素材除了原有角色外，新增了四種版本「麵包、肉類、魚類及蛋糕」，以便不同品項商品能夠對應使用。

日本全家表示，這項措施的核心在於降低社會整體的食品浪費，鼓勵更多零售業者共同參與減廢行動。官方網站提供完整的使用規範與下載連結，零售商可依自身需求自行列印使用，列印費用由使用者自行負擔。透過這種低門檻的開放方式，全家希望協助中小型商家也能輕鬆參與永續行動。

淚目貼紙背後的心理學與永續策略

淚目貼紙之所以有效，與「助人心理」（Nudge Theory）密切相關，貼紙成功降低了消費者購買折價食品的心理阻力，將「幫助商家減少浪費」的行動轉化為積極購買的行為。

此外，該貼紙亦被視為企業永續策略的一環。透過引導消費者購買即期商品，得以同時降低食品報廢成本並提升品牌形象，展現「共感行銷」與「永續經營」並進的可能。SSNP報導指出，這項創新方案在日本零售業界引起高度關注，部分連鎖企業已開始研議導入類似貼紙或標示設計，顯示商業目標與環境永續可兼容並行。

未來展望：全社會的減廢與創新行動

日本全家正嘗試將「食品減廢」轉化為全民可共同行動的社會創新。免費開放淚目貼紙下載只是第一步，未來將持續優化貼紙設計、擴展應用商品類別，並觀察全國零售市場的反應。此外，公司將定期公布減廢效果，讓零售商能量化其環保行動的影響力。

相關媒體報導均指出，這種策略可能會引領更多零售業者採用創意行銷手法結合永續發展，不僅有助於達到政府與社會對食品浪費的減量目標，也能強化企業與消費者之間的互信關係。透過富有情感連結的設計與透明開放的參與機制，

審稿編輯：林玉婷

