未經同意即構成性侵！法國通過新法重新定義性暴力
法國國會議員今天通過法案，將「任何未經同意的性行為」定義為性侵。
參議院經過漫長立法程序，最終投票支持該措施後，刑法典現在將把同意原則寫入性侵罪的定義中。
該法案上週已在國民議會（下議院）通過。
法條內容強調「明確且可撤回的同意」
新法明定，同意應是自由、知情、具體且可撤回的意願表達，並須依情境判斷。沉默或沒有反應，都不構成同意。
法條明確規定：「若性行為係經由暴力、脅迫、威脅或突襲而發生，無論其形式為何，均不構成同意。」
