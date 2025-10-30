世衛：全球氣溫持續升高 每分鐘剝奪一命

全球缺乏因應氣候行動，每年導致數百萬人喪生！全球氣候變遷報告指出，世界對化石燃料的依賴程度大增，再加上未能解決氣候暖化問題，導致氣溫每分鐘上升就有一人死亡。如今，若國家企業持續為化石燃料提供資金，對全球健康的損害將變得更加嚴重。

氣候暖化未解決

《衛報》報導，倫敦大學學院與世界衛生組織的氣候變遷合作報告顯示，世界對化石燃料的依賴造成空氣污染、野火蔓延和登革熱疾病等危機，再加上未能解決氣候暖化問題，導致氣溫每分鐘上升就有一人死亡。

過去十年，每天減少燃煤能挽救約400人的生命，其中再生能源也迅速成長，然而，過去四年，平均每人每年有19天暴露在危害生命的高溫中。如今，若國家企業持續為化石燃料提供資金，對全球健康的損害將變得更加嚴重。

倫敦大學學院氣候健康研究員羅曼內洛表示，災難性的健康危害正席捲世界各地，除非人們擺脫對化石燃料的依賴，否則對生命和生計的破壞將嚴重升高。

氣候行動挽救生命

《世界衛生組織》的數據顯示，越來越多國家的衛生系統正在評估風險，並為即將到來的氣候危機做足準備。據統計，58%的會員國已完成衛生脆弱性和適應性評估，60%的會員國已完成國家衛生適應計畫。

世衛健康促進和疾病預防控制助理總幹事法拉爾呼籲，氣候行動是這個時代最大的健康契機，建立更清潔的空氣、更健康的飲食和更具韌性的衛生系統，將能挽救數以千計的生命。

