颶風美莉莎重創牙買加古巴　海地至少30死或失蹤

颶風美莉莎（Melissa）橫掃加勒比海地區並造成嚴重破壞後，今天逼近巴哈馬（Bahamas）。美莉莎在海地造成至少30人死亡或失蹤，牙買加與古巴部分地區淪為廢墟。

綜合法新社與路透社報導，颶風美莉莎先前重創古巴第二大城聖地牙哥（Santiago de Cuba），數百農村與外隔絕，同時嚴重破壞牙買加。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，美莉莎強度有所減弱，但仍具有威脅性，預計將對巴哈馬帶來強風與暴雨，並於明天稍晚移動至百慕達（Bermuda）。

美莉莎昨天襲擊牙買加，成為有史以來直接襲擊牙買加海岸的最強颶風，持續風速達每小時298公里，遠超過最高級別5級颶風的最低強度。

美國私人氣象預報服務公司AccuWeather估計，美莉莎光在牙買加就造成220億美元損失，重建可能需要10年或更長時間。

美莉莎今天晚間已減弱為1級颶風，但持續向東北移動並穿越巴哈馬群島，當地提前自空中撤離近1500人。

美莉莎並未直接襲擊加勒比海人口最多的國家海地，但卻為當地帶來持續數日的暴雨。海地政府指出，至少有25人死亡，主要原因是首都太子港（Port-au-Prince）西方64公里沿海城鎮小戈阿沃（Petit-Goave）河流潰堤。

隨著颶風美莉莎離開古巴海岸，居民開始評估損失，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）表示，美莉莎登陸古巴南部沿海後，造成「嚴重破壞」。

實行共產主義的古巴正經歷數十年來最嚴重的經濟危機，古巴東部因美莉莎肆虐出現洪水，房屋倒塌，街道淹沒，民眾在困境中艱苦求生。

颶風震碎窗戶、掀翻屋頂、吹斷樹枝，同時扯斷電纜與行動通訊網路設備。

古巴當局表示已疏散約73萬5000人，主要集中在聖地牙哥、奧爾根（Holguin）和關達那摩（Guantanamo）等省份。

教宗良十四世（Pope Leo XVI）在梵蒂岡為災民祈禱；美國表示已與牙買加、海地、多明尼加與巴哈馬政府取得聯繫。