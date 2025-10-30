日本新民宿慘遭毒手！住客退房後宛如垃圾屋 老闆心痛：史上最糟

「每次房間被弄得很髒亂時，我都在想，住在這種環境裡難道會覺得舒服嗎？」根據日媒「まいどなNEWS」報導，「伊豆民泊」的代表鈴木健太，近日在X上傳一張照片，顯示民宿在客人退房後，房內堆滿了吃剩的餐盒與瓶罐，一片狼藉。這篇貼文引發網友熱議，除了震驚外，也掀起「是文化差異？」、「應該要有清潔保證金」等激烈討論。

在熱海、伊豆等地經營約50間包棟民宿的鈴木先生受訪時強調，這種「垃圾屋」狀態的房客其實「只佔全體的少數」，但這次的狀況發生在剛開幕一個月的新設施，因此讓他大受打擊，堪稱「史上最糟」。他表示，發文是想傳達「現場的真實情況」。事實上，他強調「絕大多數的客人都非常愛惜房間」，甚至有國外客人要求協助布置求婚，事後留下感謝字條與成功合照，這些溫暖的互動才是常態。

鈴木認為，許多亂象與其說是惡意，不如說是「文化與習慣的差異」，例如在室內不脫鞋、或是不懂垃圾分類。雖然Airbnb的「雙向評價機制」能讓他過濾掉低評價的客人，但他認為，預防此類狀況最有效的方式仍是使用「保證金制度」與「事前同意制」，若能在預約時就建立好規範，對主客雙方都有保障。

但有位自稱長住海外飯店的日本網友提出不同看法，「外國人的基本價值觀和日本人沒什麼不同。垃圾丟垃圾桶、弄髒了就多付小費，這才是常態。」他直言，那種「反正有清潔人員會掃」的心態，是「極少數沒常識的人」才會有的，而這種人「日本人裡也一樣有」。該網友的結論是，民宿業者要求押金或出示護照，根本不是歧視，而是「經營者保護自己的必要方式」，這番言論也獲得許多人贊同。