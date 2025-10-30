快訊

台股開高走高漲逾180點續創新高 台積電開漲10元

黃復興黨部重出江湖？「扶龍」鄭麗文 泛軍系圖譜現形

從換尿布到哄睡 誰撐起幼兒園2歲班？教保員嘆分工不均

日本新民宿慘遭毒手！住客退房後宛如垃圾屋 老闆心痛：史上最糟

聯合新聞網／ 綜合報導
日本伊豆一間民宿被住客弄得髒亂無比，老闆拍照發文引發網友熱議。情境示意圖，非文中地點。 圖／Ingimage
日本伊豆一間民宿被住客弄得髒亂無比，老闆拍照發文引發網友熱議。情境示意圖，非文中地點。 圖／Ingimage

「每次房間被弄得很髒亂時，我都在想，住在這種環境裡難道會覺得舒服嗎？」根據日媒「まいどなNEWS」報導，「伊豆民泊」的代表鈴木健太，近日在X上傳一張照片，顯示民宿在客人退房後，房內堆滿了吃剩的餐盒與瓶罐，一片狼藉。這篇貼文引發網友熱議，除了震驚外，也掀起「是文化差異？」、「應該要有清潔保證金」等激烈討論。

在熱海、伊豆等地經營約50間包棟民宿的鈴木先生受訪時強調，這種「垃圾屋」狀態的房客其實「只佔全體的少數」，但這次的狀況發生在剛開幕一個月的新設施，因此讓他大受打擊，堪稱「史上最糟」。他表示，發文是想傳達「現場的真實情況」。事實上，他強調「絕大多數的客人都非常愛惜房間」，甚至有國外客人要求協助布置求婚，事後留下感謝字條與成功合照，這些溫暖的互動才是常態。

鈴木認為，許多亂象與其說是惡意，不如說是「文化與習慣的差異」，例如在室內不脫鞋、或是不懂垃圾分類。雖然Airbnb的「雙向評價機制」能讓他過濾掉低評價的客人，但他認為，預防此類狀況最有效的方式仍是使用「保證金制度」與「事前同意制」，若能在預約時就建立好規範，對主客雙方都有保障。

但有位自稱長住海外飯店的日本網友提出不同看法，「外國人的基本價值觀和日本人沒什麼不同。垃圾丟垃圾桶、弄髒了就多付小費，這才是常態。」他直言，那種「反正有清潔人員會掃」的心態，是「極少數沒常識的人」才會有的，而這種人「日本人裡也一樣有」。該網友的結論是，民宿業者要求押金或出示護照，根本不是歧視，而是「經營者保護自己的必要方式」，這番言論也獲得許多人贊同。

房客 Airbnb 民宿 垃圾桶 垃圾分類 日本

延伸閱讀

住客喊「熱水壺煮麵超快超完美」 日飯店拍片疾呼：絕對不行

院子裡的柴犬被熊叼走！仙台飼主難置信受訪 反遭日網友砲轟

牆上留恐怖掌印！日網瘋傳「熊出沒」鐵證 牠們最愛這種氣味

髒碗盤直接擺地上！日連鎖餐廳爆衛生堪慮 官方緊急道歉：員工臨時請假

相關新聞

日本新民宿慘遭毒手！住客退房後宛如垃圾屋 老闆心痛：史上最糟

「每次房間被弄得很髒亂時，我都在想，住在這種環境裡難道會覺得舒服嗎？」根據日媒「まいどなNEWS」報導，「伊豆民泊」的代表鈴木健太，近日在X上傳一張照片，顯示民宿在客人退房後，房內堆滿了吃剩的餐盒與瓶罐，一片狼藉。這篇貼文引發網友熱議，除了震驚外，也掀起「是文化差異？」、「應該要有清潔保證金」的激烈討論。

颶風美莉莎重創牙買加古巴　海地至少30死或失蹤

颶風美莉莎（Melissa）橫掃加勒比海地區並造成嚴重破壞後，今天逼近巴哈馬（Bahamas）。美莉莎在海地造成至少30...

南韓新生兒 連14月增長

南韓政府數據顯示，8月新生兒出生數已連續14個月見增長，主要反映結婚對數增加以及政府補貼奏效，反映出困擾首爾當局多年的低...

90年來威力最強 古巴總統：颶風美莉莎登陸帶來重創

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天表示，颶風美莉莎（Melissa）登陸古巴南部沿海後，在當...

荒唐妙齡女獄警…監獄內激情大戰2囚犯 還遭控偷渡毒品

英國10月27日審理開審一樁女獄警與兩名囚犯發生關係，並涉嫌向監獄內偷運毒品的案件。英國媒體報導...

愛吃起司益處多！日本研究曝：每周一片 失智風險降兩成

起司除了增添風味，或許還能幫助保護大腦。日本最新研究指出，每周吃一次起司的人，罹患失智症機率明顯低於從不食用者，差距最高達兩成以上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。