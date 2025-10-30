快訊

南韓新生兒 連14月增長

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓政府數據顯示，8月新生兒出生數已連續14個月見增長。（路透）
南韓政府數據顯示，8月新生兒出生數已連續14個月見增長。（路透）

南韓政府數據顯示，8月新生兒出生數已連續14個月見增長，主要反映結婚對數增加以及政府補貼奏效，反映出困擾首爾當局多年的低生育率問題，總算透露一絲曙光。

數據與統計部29日公布，南韓8月出生數為20,867人，較一年前增加3.8%，延續了去年7月以來的上行趨勢。南韓的生育率，即女性一生的生育數，在8月也年增0.02，至0.77。

該部會指出，出生數揚升，主要得益於結婚對數增加、中央與地方政府政策支持孩童生育、以及由第二波嬰兒潮世代所生的30多歲女性群體增加。

在南韓，未婚生子仍屬罕見，因此隨著結婚人數增加，後續常帶動新生兒數增長。在8月，結婚對數年增11%至19,449對，連續17個月正成長，同時也是2017年來結婚對數最多的8月。

過去，在經濟挑戰與社會對婚姻觀感的變遷下，許多南韓年輕人選擇延後婚育，甚至不婚不生，以致南韓長年苦於因應低生育率問題。為此，南韓政府已推行多項舉措，包括對結婚與生育皆提供財務支持，以刺激生育率。

分析顯示，到2031年為止，正值第二波嬰兒潮世代所生子女進入30多歲的婚育黃金期，有望成為扭轉南韓生育率下滑頹勢的關鍵窗口。

在2016至2023年，南韓出生數一路從40萬人滑落到23萬人，直到去年才稍微回升，主要受到「疫後伴侶」增加的提振。疫後伴侶效應，指的是因新冠疫情而延後締結連理的伴侶，在去年開始生育。

不過，今年就算疫後伴侶的助益已消散，出生數仍持續增長，除了30多歲群體數增加之外，也多虧社會對結婚與生育的觀感逐步改善。

地方政府趁著近期出生數略有回升，紛紛加碼生育補助，希望有更多嬰兒呱呱墜地。例如，原本僅對四胎以上家庭提供700萬韓元（近5,000美元）生育補助的京畿道富川市，已決定自明年起，即使只有一個孩子也能領取100萬韓元；第二胎也補助100萬韓元、第三胎起加碼到200萬韓元、第四胎400萬韓元。富川市去年總生育率僅0.615，為京畿道31個市郡中最低。

生育率 南韓 結婚

