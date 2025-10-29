90年來威力最強 古巴總統：颶風美莉莎登陸帶來重創

快訊

中央社／ 哈瓦那/巴黎29日綜合外電報導
史上最強颶風「美莉莎」今登陸古巴，政府已下令疏散60多萬人。(美聯社)
古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天表示，颶風美莉莎（Melissa）登陸古巴南部沿海後，在當地造成「嚴重破壞」。

狄亞士-卡奈在社群平台發文表示：「這是一個十分艱辛的清晨。災損範圍廣泛，颶風美莉莎仍在古巴的上空。我呼籲全體國民不要掉以輕心，保持紀律，待在安全的避難處。」

此外，法新社根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣象資料分析指出，颶風美莉莎昨天以接近每小時300公里的風速橫掃牙買加，是90年來登陸時威力最強的颶風，追平1935年侵襲佛羅里達島礁（Florida Keys）的勞動節颶風（Labor DayHurricane）。

根據資料，90年前，勞動節颶風以接近每小時300公里的風速及氣壓892毫巴登陸，重創佛羅里達島礁。

