快訊

慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機

談台灣問題？川習會30日上午10時登場 兩大元首核心議題曝光

越南創紀錄豪雨致7死 逾十萬民宅淹水

中央社／ 河內29日綜合外電報導

越南環境部今天表示，越南中部本週降下創紀錄豪雨引發洪災，造成至少7人死亡，超過10萬戶民宅泡水。

法新社報導，越南沿海多省自26日起降下大雨，並創下24小時降雨量多達1700毫米的紀錄。

環境部在一份報告中表示，截至目前已有7人喪生、5人失蹤，接獲150多處土石流災情通報，2200公頃農作物被毀，總計10萬3525戶住家淹水

在中部沿海城市順化（Hue），今天上午洪水逐漸退去，先前撤離淹水區域的2萬1000多名居民中，已有許多人開始返回家園。

不過，今天中午前又傳再度降雨，迫使當地水力發電廠開啟閘門洩洪。

環境部表示，預期未來兩天中部峴港省（Danang）淹水情況將持續，峴港市的河流水位已達警戒線。

越南 環境部 淹水

延伸閱讀

百和興業 明年獲利將大躍進

勘查台南文資災損 李遠：各案核定不需自籌配合款

越南超好玩！從北到南高顏值、高CP值精選飯店一次看

農業部：台中非洲豬瘟案場 基因定序最快31日出爐

相關新聞

90年來威力最強 古巴總統：颶風美莉莎登陸帶來重創

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天表示，颶風美莉莎（Melissa）登陸古巴南部沿海後，在當...

荒唐妙齡女獄警…監獄內激情大戰2囚犯 還遭控偷渡毒品

英國10月27日審理開審一樁女獄警與兩名囚犯發生關係，並涉嫌向監獄內偷運毒品的案件。英國媒體報導...

愛吃起司益處多！日本研究曝：每周一片 失智風險降兩成

起司除了增添風味，或許還能幫助保護大腦。日本最新研究指出，每周吃一次起司的人，罹患失智症機率明顯低於從不食用者，差距最高達兩成以上。

2026世界盃：傷病纏身的森巴舞者，能夠重返巴西國家隊嗎？

巴西球星內馬爾的足球生涯正處於一個關鍵的十字路口，他本被視為天才、稱號「最後的森巴舞者」，是當今足壇罕有，能夠踢出巴西華麗「森巴足球」的足球員。

熊闖學校等熊害頻傳 日本中央將提高因應層級

日本山形縣今天相繼發生熊闖校園的事件，其中一起案例是熊進入社團室內空間，另一起事件是熊撞破小學內的玻璃。日本政府考量熊害...

影／梅麗莎重返怪物級颶風！NASA曝風暴中心衛星圖 古巴急撤73萬人

英國廣播公司（BBC）報導，颶風梅麗莎（Hurricane Melissa）再度增強為怪物等級颶風，美國國家颶風中心（N...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。