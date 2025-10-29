越南創紀錄豪雨致7死 逾十萬民宅淹水
越南環境部今天表示，越南中部本週降下創紀錄豪雨引發洪災，造成至少7人死亡，超過10萬戶民宅泡水。
法新社報導，越南沿海多省自26日起降下大雨，並創下24小時降雨量多達1700毫米的紀錄。
環境部在一份報告中表示，截至目前已有7人喪生、5人失蹤，接獲150多處土石流災情通報，2200公頃農作物被毀，總計10萬3525戶住家淹水。
在中部沿海城市順化（Hue），今天上午洪水逐漸退去，先前撤離淹水區域的2萬1000多名居民中，已有許多人開始返回家園。
不過，今天中午前又傳再度降雨，迫使當地水力發電廠開啟閘門洩洪。
環境部表示，預期未來兩天中部峴港省（Danang）淹水情況將持續，峴港市的河流水位已達警戒線。
