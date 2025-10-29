荒唐妙齡女獄警…監獄內激情大戰2囚犯 還遭控偷渡毒品

英國10月27日審理開審一樁女獄警與兩名囚犯發生關係，並涉嫌向監獄內偷運毒品的案件。

英媒報導指，現年23歲的女獄警戴爾（Isabelle Dale）於2021年開始在舒梨郡（Surrey）科丁利監獄（HMP Coldingley）擔任獄警。同年9月，她與一名叫謝里夫（Shahid Sharif）的囚犯相戀，兩人多次在監獄內發生關係。

翌年7月，監獄人員拍到戴爾和謝里夫進入一間祈禱室並逗留了4分鐘，外面還有其他囚犯在放哨；兩人出來後都在整理衣服。

事情曝光後，謝里夫被轉移至其他監獄繼續服刑。 但這段不倫之戀一直維持到2022年12月，其間戴爾曾3次前往探視謝里夫。除謝里夫外，戴爾還被指控與另一名囚犯發生過關係。

檢察官補充指，謝里夫被轉往肯特郡謝佩島（Isle of Sheppey）的斯韋爾賽德監獄（HMP Swaleside）後，戴爾又與謝里夫及其他同夥共謀，企圖將摻有合成大麻的信封偷運進該監獄。

戴爾周二出庭並否認對其指控，該案審判預計將持續兩周。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

Shocking scandal unfolding in the UK! 23-year-old prison officer Isabelle Dale allegedly hooked up with TWO inmates—one in a prayer room while others stood guard—and even smuggled drugs for her lover. Cops found an engagement ring in her car from the convict! 😱 What’s going on… pic.twitter.com/A0ybfILajH — Winston Alfred 🇭🇰 (@WinstonAlfred8x) October 28, 2025

延伸閱讀：

民調：英國工黨支持率跌至17%創紀錄 施紀賢面臨日益嚴峻挑戰

商務部：反對英國以涉俄為由制裁11華企 敦促立即糾正錯誤做法

文章授權轉載自《香港01》