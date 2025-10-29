颶風美莉莎登陸古巴 威力減弱至3級

中央社／ 哈瓦那29日綜合外電報導

橫掃牙買加地區並帶來嚴重災情的颶風美莉莎（Melissa），今天凌晨登陸古巴南部。5級颶風美莉莎登陸前威力已經減弱至3級。

法新社報導，美國國家颶風中心（NHC）表示，颶風美莉莎在登陸古巴南部沿海聖地牙哥省（Santiagode Cuba province）之前，已從沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）颶風風力等級的5級降為3級，登陸時最大持續風速約每小時195公里。

颶風美莉莎接近時，古巴沿海居民紛紛撤離，當局在東部6個省分發布「警戒狀態」。許多民眾自27日起開始儲備糧食、蠟燭與電池。

住在聖地牙哥市的賴梅森（Graciela Lamaison）告訴法新社：「我們買了麵包、義大利麵和絞肉。這場颶風很嚴重，但我們會撐過去。」

古巴政府表示，目前為止已有約73萬5000人撤離家園。總統狄亞士—卡奈（Miguel Diaz-Canel）在社群平台X上發文表示：「今晚將是全古巴艱難的一夜，但我們一定會復原。」

位於古巴東方的海地今天下令學校、商家與政府機構關閉，以防範颶風侵襲。

