愛吃起司益處多！日本研究曝：每周一片 失智風險降兩成

聯合新聞網／ 綜合報導
布里起司（Brie）屬於白黴乳酪的一種。示意圖／ingimage
布里起司（Brie）屬於白黴乳酪的一種。示意圖／ingimage

起司除了增添風味，或許還能幫助保護大腦。日本最新研究指出，每周吃一次起司的人，罹患失智症機率明顯低於從不食用者，差距最高達兩成以上。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，研究團隊追蹤近八千名參與者，約半數幾乎不吃起司，另一半則至少每周食用一次。三年後的結果顯示，每周吃起司者僅3.39%出現失智症狀，而未食用者達4.45%，即使調整蔬果、肉類、魚類等飲食差異後，起司攝取仍與失智風險下降21%有關。

論文刊登於《Nutrients》期刊中，研究者指出，結果與過去多項研究相符，顯示乳製品中某些營養成分，可能對預防失智具有正面作用。團隊分析指出，起司富含蛋白質、維生素K2、抗氧化物與益生菌，這些成分能協助維持神經細胞健康與血管穩定。其中維生素K2更被認為有助於調節體內鈣質，間接降低心血管疾病與失智風險。

調查中最常見的品項為加工起司（占82.7%），其次是白黴起司，如卡門貝爾或布里（約7.8%）。研究者推測，不論種類，只要適量食用，皆可能帶來潛在保護效果，不過團隊也提醒，目前結果仍屬關聯性發現，尚無法證明「吃起司就能防失智」，仍需進一步臨床驗證。

失智症為全球高齡化社會的主要健康議題，根據英國阿茲海默協會統計，全英已有超過94萬人受影響，美國估計更達700萬人。該病雖無法根治，但早期診斷與介入可延緩退化速度，常見症狀包括記憶力減退、語言與判斷能力下降，近年研究也指出，味覺、聽力與平衡感的變化可能在發病前數年就出現。

研究人員呼籲，維持均衡飲食、規律運動與社交互動，仍是降低失智風險的核心策略。

