熊闖學校等熊害頻傳 日本中央將提高因應層級

日本山形縣今天相繼發生熊闖校園的事件，其中一起案例是熊進入社團室內空間，另一起事件是熊撞破小學內的玻璃。日本政府考量熊害事件頻傳，正在協調拉高會議層級因應。

共同社與「每日新聞」報導，山形縣南陽市的行人今天清晨5時15分左右，在南陽市立赤湯小學附近的街頭目擊體長約1公尺的熊，並報警稱「熊已往小學的方向移動」。

當地警方獲報後，發現學校入口的玻璃碎裂。而南陽市政府指出，監視器拍到有熊撞擊玻璃後離去的畫面。而赤湯小學當時並沒有學生，不過校方後來決定停課。

另外，山形縣內的東海大學山形高中今天上午7時過後也發生類似事件，當時有學生家長看到一隻熊闖入棒球隊的室內練習場。校方相關人員表示，這隻熊體長約1公尺，有目擊者拍到一隻熊爬上室內練習場接近屋頂的網子，並抓著網子向下移動。之後，這隻熊就離開練習場，前往附近河川的草叢。

為此，東海大學山形高中決定暫停社團活動，安排接駁車接送學生到最近的車站。山形市府等單位表示，目前沒傳出有人受傷的消息。而市府也派出宣傳車，呼籲附近居民留意。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本政府環境省統計，今年度（今年4月開始）到今天，有11人死於熊襲人事件，創下統計以來新高。

而日本政府迄今由環境省、農林水產省、國土交通省等相關部會設置聯絡會議因應，不過考量各地熊害頻傳，正在規劃拉高層級，由內閣會議主導跨部會協調。

日本政府明天將召開相關會議，並有意加快節奏，強化相關對策。