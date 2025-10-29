快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

尼泊爾與西藏降異常大雪 聖母峰暫停開放觀光

中央社／ 加德滿都／北京28日綜合外電報導

尼泊爾與中國境內的聖母峰地區因下起異常大雪，今天起對觀光客關閉，一架試圖救援受困健行者的直升機也墜毀於深厚積雪中。

路透社報導，一個源自孟加拉灣（Bay of Bengal）的氣旋席捲印度各地，為喜馬拉雅山區帶來本月第2波強烈降雪，導致吸引數以千計健行者與登山客造訪的聖母峰地區，自27日起被厚厚的積雪覆蓋。

由於低海拔地區降雨及高海拔地帶下起大雪，尼泊爾有關當局已暫停多條登山健行路徑，並敦促登山客不要冒險外出，也不要繼續在安納布爾納（Annapurna）、馬納斯魯（Manaslu）與刀拉吉利（Dhaulagiri）等擁有多座世界知名高峰的區域健行。

尼泊爾民用航空局發言人布爾（Gyanendra Bhul）表示，一架飛到聖母峰基地營附近羅伯切（Lobuche）救援受困健行者的小型私人直升機，在試圖降落時墜毀。

尼泊爾民航局提供的影片顯示，這架直升機於降落時因在雪地上打滑側翻。飛行員生還，隨後獲救。目前還不清楚健行者是否已被救起。

氣候官員預測，由於氣旋蒙塔（Cyclone Montha）經過，30日與31日將出現大雨與降雪。氣旋蒙塔昨晚襲擊印度東南部安德拉邦（Andhra Pradesh）。

定日縣（Tingri）旅遊局表示，由於道路結冰、能見度驟降，車輛無法通行，聖母峰西藏一側自昨天下午起暫停售票。

目前不清楚是否有旅客受困於西藏聖母峰地區。西藏政府新聞辦公室尚未回應路透社的置評要求。

氣象預報資料顯示，定日縣本週氣溫預計將進一步下探至冰點以下。

聖母峰 尼泊爾 直升機

延伸閱讀

Hatala！參山管理處部落健行邁入第7年 今開心出發探索山林之美

唯一沒到過的省份…中知名投資人肖慶平 遊西藏車禍亡

受困聖母峰暴風雪 登山客已全數脫困

暴雪突襲聖母峰 一度近千登山客受困、350人獲救

相關新聞

2026世界盃：傷病纏身的森巴舞者，能夠重返巴西國家隊嗎？

巴西球星內馬爾的足球生涯正處於一個關鍵的十字路口，他本被視為天才、稱號「最後的森巴舞者」，是當今足壇罕有，能夠踢出巴西華麗「森巴足球」的足球員。

影／梅麗莎重返怪物級颶風！NASA曝風暴中心衛星圖 古巴急撤73萬人

英國廣播公司（BBC）報導，颶風梅麗莎（Hurricane Melissa）再度增強為怪物等級颶風，美國國家颶風中心（N...

熊闖學校等熊害頻傳 日本中央將提高因應層級

日本山形縣今天相繼發生熊闖校園的事件，其中一起案例是熊進入社團室內空間，另一起事件是熊撞破小學內的玻璃。日本政府考量熊害...

日本熊害1年10死創高 衝擊楓葉旅遊季 防相允自衛隊除害

日本秋田縣知事鈴木健太28日請求政府派遣自衛隊，協助因應一連串「極為嚴峻」的致命熊襲事件；防衛大臣小泉進次郎表示，政府將...

颶風梅莉莎橫掃中美 牙買加、古巴受災重

加勒比海迎來歷史最強颶風，對海島國家造成嚴重災損！

髒碗盤直接擺地上！日連鎖餐廳爆衛生堪慮 官方緊急道歉：員工臨時請假

根據日媒「J-Cast News」報導，知名連鎖和食餐廳「なか卯」（Nakau）近日爆發嚴重的衛生與管理危機。一篇X的貼文照片顯示某分店的廚房地板上，竟直接擺滿了大量使用過的餐具與托盤，髒亂景象引發譁然，大批網友更直指其營運體制已崩壞。對此，なか卯公關行銷部門在10月28日向媒體證實此事為真，並為此事公開道歉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。