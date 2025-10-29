尼泊爾與西藏降異常大雪 聖母峰暫停開放觀光

尼泊爾與中國境內的聖母峰地區因下起異常大雪，今天起對觀光客關閉，一架試圖救援受困健行者的直升機也墜毀於深厚積雪中。

路透社報導，一個源自孟加拉灣（Bay of Bengal）的氣旋席捲印度各地，為喜馬拉雅山區帶來本月第2波強烈降雪，導致吸引數以千計健行者與登山客造訪的聖母峰地區，自27日起被厚厚的積雪覆蓋。

由於低海拔地區降雨及高海拔地帶下起大雪，尼泊爾有關當局已暫停多條登山健行路徑，並敦促登山客不要冒險外出，也不要繼續在安納布爾納（Annapurna）、馬納斯魯（Manaslu）與刀拉吉利（Dhaulagiri）等擁有多座世界知名高峰的區域健行。

尼泊爾民用航空局發言人布爾（Gyanendra Bhul）表示，一架飛到聖母峰基地營附近羅伯切（Lobuche）救援受困健行者的小型私人直升機，在試圖降落時墜毀。

尼泊爾民航局提供的影片顯示，這架直升機於降落時因在雪地上打滑側翻。飛行員生還，隨後獲救。目前還不清楚健行者是否已被救起。

氣候官員預測，由於氣旋蒙塔（Cyclone Montha）經過，30日與31日將出現大雨與降雪。氣旋蒙塔昨晚襲擊印度東南部安德拉邦（Andhra Pradesh）。

定日縣（Tingri）旅遊局表示，由於道路結冰、能見度驟降，車輛無法通行，聖母峰西藏一側自昨天下午起暫停售票。

目前不清楚是否有旅客受困於西藏聖母峰地區。西藏政府新聞辦公室尚未回應路透社的置評要求。

氣象預報資料顯示，定日縣本週氣溫預計將進一步下探至冰點以下。