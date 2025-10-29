快訊

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

影／梅麗莎重返怪物級颶風！NASA曝風暴中心衛星圖 古巴急撤73萬人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
NASA公布颶風梅莉莎28日逼近牙買加的衛星影像。歐新社
NASA公布颶風梅莉莎28日逼近牙買加的衛星影像。歐新社

英國廣播公司（BBC）報導，颶風梅麗莎（Hurricane Melissa）再度增強為怪物等級颶風，美國國家颶風中心（NHC）28日重新上修梅麗莎至4級颶風，目前以每小時130英里（約時速209公里）的持續風速，迅速朝古巴東南部前進，恐引發「災難性」山洪與山崩；古巴證實已經撤離73萬人。

梅麗莎28日以5級颶風、時速185英里（約時速297.7公里）登陸牙買加西南部，是有紀錄以來登陸大西洋地區最強的風暴之一，造成7人喪生，全國3/4地區停電，約1.5萬人撤至避難所。

梅麗莎在登陸後一度減弱為3級颶風，最大持續風速降至每小時125英里（約時速201公里），隨後又再度增強。

根據NHC，目前風暴中心位於關塔那摩西南方約110英里處，正以每小時9英里的速度向東北移動。風暴中心將在夜間穿越古巴東部尖端，並於29日橫掃巴哈馬東南與中部地區。

NHC並警告，颶風登陸地區附近的風暴潮高度，恐比正常潮位高出約2.4至3.6公尺，並伴隨「巨大且具破壞力的浪潮」。

古巴總統狄亞士─卡奈（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）稍早在社群證實，全國已有超過73.5萬人撤離避難。氣象預報指出，古巴東部地區至29日可能出現約250至500毫米降雨，部分山區降雨量恐達約630毫米，預料將引發「可能災難性」的洪水。

狄亞士─卡奈發文寫道：「這將會是古巴艱難的一夜，但我們一定會度過難關。」

梅麗莎28日以5級颶風登陸牙買加西南部，是有紀錄以來登陸大西洋地區最強的風暴之一，造成7人喪生，全國3/4地區停電，約1.5萬人撤至避難所。新華社
梅麗莎28日以5級颶風登陸牙買加西南部，是有紀錄以來登陸大西洋地區最強的風暴之一，造成7人喪生，全國3/4地區停電，約1.5萬人撤至避難所。新華社

颶風 古巴 風暴

延伸閱讀

颶風梅莉莎橫掃中美 牙買加、古巴受災重

NASA靜音超音速X-59成功首飛 為商用飛行鋪路

好讀周報／清大發現「黑洞候選者」正在吞噬恆星！成果登NASA官網

颶風美莉莎登陸牙買加 加勒比海地區7人喪命

相關新聞

影／梅麗莎重返怪物級颶風！NASA曝風暴中心衛星圖 古巴急撤73萬人

英國廣播公司（BBC）報導，颶風梅麗莎（Hurricane Melissa）再度增強為怪物等級颶風，美國國家颶風中心（N...

髒碗盤直接擺地上！日連鎖餐廳爆衛生堪慮 官方緊急道歉：員工臨時請假

根據日媒「J-Cast News」報導，知名連鎖和食餐廳「なか卯」（Nakau）近日爆發嚴重的衛生與管理危機。一篇X的貼文照片顯示某分店的廚房地板上，竟直接擺滿了大量使用過的餐具與托盤，髒亂景象引發譁然，大批網友更直指其營運體制已崩壞。對此，なか卯公關行銷部門在10月28日向媒體證實此事為真，並為此事公開道歉。

牆上留恐怖掌印！日網瘋傳「熊出沒」鐵證 牠們最愛這種氣味

日本近日熊禍傷人頻傳，但除了果樹、廚餘，還有意想不到的物品會把熊吸引到你家門口。根據日媒LIMO報導，網友@tadano_shasin近日在X平台上分享的照片引發網路瘋傳。畫面中一棟民宅的外牆上，竟清晰留下了黑熊的「掌印」，而引熊前來的「元兇」，竟是放在屋外的「油漆罐」。

院子裡的柴犬被熊叼走！仙台飼主難置信受訪 反遭日網友砲轟

日本熊出沒的威脅，已從山林進入民宅庭院。根據「仙台放送」報導，宮城縣大崎市一戶人家，在25日發生一頭熊闖入院子，在屋主家人的目睹下，襲擊家中飼養的10歲柴犬，並將其叼走消失在山林中。40多歲的男飼主受訪時仍驚魂未定：「我無法相信這會發生在自家院子。」

日本熊害1年10死創高 衝擊楓葉旅遊季 防相允自衛隊除害

日本秋田縣知事鈴木健太28日請求政府派遣自衛隊，協助因應一連串「極為嚴峻」的致命熊襲事件；防衛大臣小泉進次郎表示，政府將...

颶風梅莉莎橫掃中美 牙買加、古巴受災重

加勒比海迎來歷史最強颶風，對海島國家造成嚴重災損！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。