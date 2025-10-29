影／梅麗莎重返怪物級颶風！NASA曝風暴中心衛星圖 古巴急撤73萬人

英國廣播公司（BBC）報導，颶風梅麗莎（Hurricane Melissa）再度增強為怪物等級颶風，美國國家颶風中心（NHC）28日重新上修梅麗莎至4級颶風，目前以每小時130英里（約時速209公里）的持續風速，迅速朝古巴東南部前進，恐引發「災難性」山洪與山崩；古巴證實已經撤離73萬人。

梅麗莎28日以5級颶風、時速185英里（約時速297.7公里）登陸牙買加西南部，是有紀錄以來登陸大西洋地區最強的風暴之一，造成7人喪生，全國3/4地區停電，約1.5萬人撤至避難所。

梅麗莎在登陸後一度減弱為3級颶風，最大持續風速降至每小時125英里（約時速201公里），隨後又再度增強。

根據NHC，目前風暴中心位於關塔那摩西南方約110英里處，正以每小時9英里的速度向東北移動。風暴中心將在夜間穿越古巴東部尖端，並於29日橫掃巴哈馬東南與中部地區。

NHC並警告，颶風登陸地區附近的風暴潮高度，恐比正常潮位高出約2.4至3.6公尺，並伴隨「巨大且具破壞力的浪潮」。

古巴總統狄亞士─卡奈（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）稍早在社群證實，全國已有超過73.5萬人撤離避難。氣象預報指出，古巴東部地區至29日可能出現約250至500毫米降雨，部分山區降雨量恐達約630毫米，預料將引發「可能災難性」的洪水。

狄亞士─卡奈發文寫道：「這將會是古巴艱難的一夜，但我們一定會度過難關。」

Simply incredible imagery of Hurricane Melissa this morning as it approaches Jamaica. pic.twitter.com/iNpObnBWmo — CIRA (@CIRA_CSU) 2025年10月28日