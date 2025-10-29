颶風梅莉莎橫掃中美 牙買加、古巴受災重

快訊

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
颶風梅莉莎近日對加勒比海國家造成嚴重衝擊。（中央社示意圖）
加勒比海迎來歷史最強颶風，對海島國家造成嚴重災損！颶風梅莉莎近日以五級颶風的強度，橫掃牙買加、古巴等國家，造成嚴重的淹水與房屋毀損，至少1.5萬人被迫遷移到臨時安置所避難。由於強度為歷史最強，美國佛羅里達的慈善組織也正籌措物資，準備災後前往救援。

從牙買加去古巴

根據《英國廣播公司》報導，颶風梅莉莎登陸牙買加後，正在前往古巴的路上。目前的颶風強度已經從第五級下降到第三級，但中心最快瞬間風速仍有每小時205公里。但牙買加部分地區累積雨量恐達到760mm，因此也造成大量的淹水。許多居民住家的屋頂都被掀翻，風強到根本站不起來。

古巴總統迪亞斯-卡內爾則呼籲古巴東部的居民要小心因應颶風，部分靠近水壩與洪水潛勢區的居民也開始撤離，根據天氣預報，古巴的最大雨量有望來到250mm。牙買加地方事務部長麥凱金指出，此次颶風是歷史最大，但牙買加之前在1951、1988年都曾經歷過嚴重風災，因此有累積一定防災經驗。

53萬人面臨停電

在美國邁阿密的慈善組織也正在籌集物資，包括飲用水、真空肉乾、罐裝湯與燉菜等，等災後將運往牙買加。美國大氣總署指出，近年來颶風的重大降雨事件與強度有增加趨勢，且颶風的移動速度有逐漸變慢，綜合起來就是對陸地恐會造成更多嚴重災損。

NBC新聞網》提到，風災過後居民的安置、用電與飲用水都將成為大問題，目前有超過53萬名牙買加人面臨停電狀態、1.5萬人仍在安置所避難。雖然過去有防災經驗，但牙買加政府仍指出此次颶風恐造成嚴重災損，美國國務卿盧比歐也特地傳訊息關切災情。

