院子裡的柴犬被熊叼走！仙台飼主難置信受訪 反遭日網友砲轟

日本熊出沒的威脅，已從山林進入民宅庭院。根據「仙台放送」報導，宮城縣大崎市一戶人家，在25日發生一頭熊闖入院子，在屋主家人的目睹下，襲擊家中飼養的10歲柴犬，並將其叼走消失在山林中。40多歲的男飼主受訪時仍驚魂未定：「我無法相信這會發生在自家院子。」

這起事件發生在上午9點半。當時，家中一名小學男童先是聽到聲音，母親從窗戶往外查看，竟目睹了恐怖的光景：一頭約80公分的黑熊，正在攻擊倒在地上的柴犬。屋主一家人雖驚慌大喊「有熊！」，但熊絲毫不為所動，甚至在與人互相對視後也毫無驚恐神色，最後輕鬆悠哉地叼起柴犬，走進屋後的山林中。

「我在這裡蓋房子住了12、13年，熊闖進院子是第一次。」男飼主表示，自己從小在此長大，過去熊出沒的地點僅限於深山。詭異的是，這隻柴犬平時若看到狐狸或貍貓都會大聲吠叫，這次卻異常安靜。飼主推測，牠可能是在第一時間就被熊的味道與威嚇感嚇得發不出聲音。

然而此事經報導後，飼主一家竟遭受二次傷害。網路上出現許多批評，質疑飼主「為什麼要養在外面」、「柴犬太可憐了」。面對空蕩蕩的狗屋和項圈，飼主仍決定受訪，只為了一個理由，「我不希望再有同樣的受害者出現。目前尚未找到遺骸，希望牠還能回家。」