牆上留恐怖掌印！日網瘋傳「熊出沒」鐵證 牠們最愛這種氣味
日本近日熊出沒傷人頻傳，但除了果樹、廚餘，還有意想不到的物品會把熊吸引到你家門口。根據日媒LIMO報導，網友@tadano_shasin近日在X平台上分享的照片引發網路瘋傳。畫面中一棟民宅的外牆上，竟清晰留下了黑熊的「掌印」，而引熊前來的「元兇」，是放在屋外的「油漆罐」。
這起事件發生在2023年的秋田縣上小阿仁村，照片拍攝地點是貼文者的祖母家。文中表示，當時放在屋外的油漆罐被熊打翻，熊掌踩到流出的油漆，隨後在牆壁上留下了駭人足跡。最令人毛骨悚然的是，事發當晚祖母本人就在屋內，但完全沒察覺到熊的來訪，直到隔天早上有路人經過發現「牆上有熊腳印」，才驚覺事態嚴重。
貼文者近日發文的主要目的是希望再次提醒民眾：「熊喜歡石油製品等揮發性物質的氣味。像香水、衣物柔軟劑等也屬此範圍，很多人不知道這件事，希望這個資訊能廣傳出去。」原PO更心有餘悸地補充，除了掌印，熊還在牆上留下了鼻頭的痕跡，高度竟達約150公分。身高151公分的他對此感到極度恐懼，「這表示熊如果真的攻擊，可以輕鬆瞄準我的臉部或頭部。」
這則貼文獲得極大回響，也有網友補充留言，「果實酒、味噌、狗糧這些存放倉庫時也務必上鎖」，顯示防熊知識已成日本民眾必備的保命常識。
