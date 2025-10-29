髒碗盤直接擺地上！日連鎖餐廳爆衛生堪慮 官方緊急道歉：員工臨時請假
根據日媒「J-Cast News」報導，知名連鎖和食餐廳「なか卯」（Nakau）近日爆發嚴重的衛生與管理危機。一篇X的貼文照片顯示某分店的廚房地板上，竟直接擺滿了大量使用過的餐具與托盤，髒亂景象引發譁然，大批網友更直指其營運體制已崩壞。對此，なか卯公關行銷部門在10月28日向媒體證實此事為真，並為此事公開道歉。
這起事件源於10月24日網友@letasu_X貼文，照片可見從吧台座位區望向廚房，地板上竟密密麻麻地疊滿了多個托盤與用過的餐具，且並未鋪上任何防汙墊。一張入鏡的收據顯示時間為當天上午7點左右。這則貼文迅速引爆，截至今日已近1400萬次瀏覽，網友紛紛留言：「我家附近的なか卯也人手不足」、「這根本是超絕望的人力短缺呀」、「以前也做過餐飲業，很同情員工」、「總公司快點想辦法啊！」。
なか卯公關受訪時首先致歉：「對於當天光臨的顧客造成不便，我們深感抱歉。」官方解釋，問題發生在24日的早班時段，主因是一名原定上班的員工「臨時請假」，導致該時段的人力不足，「未能達到應提供的服務水準」。
針對改善措施，なか卯承諾，未來將努力強化人事體制，以提供令顧客滿意的服務，並在發生缺勤等突發狀況時，建立包含總部在內的迅速資訊共享機制，以便及時調度人力。諷刺的是，なか卯才在今年5月宣布，為提高各店服務水準，將全店（部分除外）改為23小時營業，僅保留凌晨3點至4點的一小時進行清潔。
