日九州超市霸主登陸東京！「60元豬排飯」搶超商客 靠秘密武器壓低成本

聯合新聞網／ 綜合報導
九州TRIAL超市收購西友，進軍東京。 圖擷自ANN NEWS YouTube頻道
九州TRIAL超市收購西友，進軍東京。 圖擷自ANN NEWS YouTube頻道

有「九州霸主」之稱、來自福岡日本大型折扣超市「TRIAL」，正挾著其壓倒性的價格優勢與先進的科技，正式進軍東京。據日媒「テレ朝News」報導，TRIAL在今年7月斥資約3800億日圓（約新台幣764億元）收購連鎖超市「西友」（Seiyu），近日雙方展開聯合促銷，第一槍便是在西友門市引進TRIAL自有商品。原西友的老顧客驚訝地發現，賣場出現了陌生的「TRIAL」標示，包含年銷1200萬份的「炸豬排丼飯」僅售299日圓（含稅，約新台幣60元），大手筆使3顆雞蛋製成的「三明治」也只賣199日圓（約新台幣40元）。

除了破壞行情的價格，TRIAL的下一步是引進小型店鋪「TRIAL GO」。新任社長楢木野仁司在收購記者會上曾表示：「與西友合作，是為了把有價值的小型店鋪投入新市場。」首批「TRIAL GO」將於下月在東京都內兩處住宅區開幕，其最大特徵是利用鄰近的西友超市作為「製造點」，大量生產價格經濟的便當與熟食，再多次配送至TRIAL GO。這使便當價格僅需市價的一半，直接向便利商店熟食宣戰。

TRIAL能實現如此低價與高效營運的關鍵，在於TRIAL原本是研發POS收銀系統的科技公司，7年前引進IT技術到自家超市，推出「智慧購物車」。顧客只需掃描商品條碼，總金額就會即時顯示在推車螢幕上，系統還會自動發送優惠券。結帳時，顧客只需推著購物車通過專用閘門即可自動付款。

這套系統也是「TRIAL GO」的核心。新店鋪將以「無人化」管理為主軸，透過大量攝影機遠端管理賣場，商品採自動訂購，並由附近的西友配送最新鮮的商品。最關鍵的是，系統有自動處理折價的功能。當商品接近賞味期限，系統會自動降價，顧客一掃條碼便能看到折扣後的價格，完全省去店員手動更換折價貼紙的人力與時間。隨著九州霸主挾帶科技進軍首都，相信在超市業界必定颳起一陣旋風。

超市 東京 福岡 人力 POS 日本

