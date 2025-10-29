NASA靜音超音速X-59成功首飛 為商用飛行鋪路

快訊

中央社／ 加州帕姆戴28日綜合外電報導

美國NASA的X-59靜音超音速噴射機今天首度試飛，在南加州沙漠上空翱翔；這架實驗性飛機旨在以極低噪音突破音障，為更快速的商業航空旅行鋪路。

這架由航太承包商洛克希德馬丁公司（LockheedMartin）為美國國家航空暨太空總署（NASA）打造的流線型飛機，在日出後約1小時，從洛杉磯以北約100公里的帕姆戴（Palmdale）42號工廠臭鼬工廠（SkunkWorks）設施跑道起飛。

目擊者看見，飛機在跑道東側的草地上空急遽爬升後，轉向北方朝愛德華空軍基地（Edwards Air ForceBase）飛去，約1小時後安全降落在NASA的阿姆斯壯飛行研究中心（Armstrong Flight Research Center）附近。

路透社報導，這架飛機的獨特外型，是為了大幅減弱飛機突破音障時通常會產生的爆炸性音爆，將音量降低至如同關上車門般沉悶的「砰」聲。

根據洛克希德馬丁公司說法，完善這類低分貝飛行技術，旨在克服超音速商業飛行的主要障礙之一。長期以來，由於噪音問題，超音速飛機在陸上人口稠密地區的飛行受到限制。

將這架飛機從設計圖化為實體並送上天空所費不貲。根據NASA合約數據，自2018年以來，NASA已支付洛克希德馬丁公司超過5.18億美元（約新台幣160億元），用於開發和展示X-59。

洛克希德馬丁公司表示，這架單發動機噴射機從機鼻到機尾長度將近30公尺，首次飛行如預期般以次音速進行，達到時速370公里。飛行期間的最高高度為3660公尺。

洛克希德馬丁公司發言人魯塞（Candis Roussel）透過簡短的電子郵件聲明向路透社表示「X-59今天上午成功完成首飛」，並肯定這是「一項重大的航空里程碑」。

魯塞指出，NASA的X-59首席試飛員拉森（NilsLarson）在單人駕駛艙中操控這次飛行。

洛克希德馬丁公司表示，X-59是一架獨一無二的實驗性飛機，其設計巡航速度可達時速1490公里，即1.4馬赫，飛行高度為1萬6764公尺，比傳統客機的飛行高度高出一倍多，速度也快了近兩倍。

洛克希德馬丁公司指出，從X-59研究中獲得的數據，將為制定陸上超音速飛行的新噪音標準提供參考。

加州製造商與技術協會（California Manufacturers &Technology Association）本月稍早在年度全州技術競賽中，將X-59評為2025年「加州製造最酷產品」。

美國運輸部長兼NASA代理署長達菲（Sean Duffy）透過聲明表示：「這項研發鞏固了美國在航空領域的領導地位，並具有改變公眾飛行方式的潛力。」

