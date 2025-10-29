住客喊「熱水壺煮麵超快超完美」 日飯店拍片疾呼：絕對不行

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日商務旅館宣導勿用快煮壺煮麵。圖/Ingimage。

飯店客房內準備的用品或器具是為了方便住宿的旅客，但錯誤的使用方式可能會造成嚴重後果。根據日媒「Hint-Point」報導，日本大阪市的「Hotel B Suites」近日就在官方TikTok上發布影片，宣導住客一種「絕對不可以做」的行為。

影片中有客人竟異想天開，把房內的電熱水壺（快煮壺）當成鍋子，直接用來煮拉麵，還宣稱「把麵放進快煮壺裡煮，不是超完美的嗎？還不用洗碗！」而此種行徑讓飯店人員大傷腦筋。

影片中說明，這種行為「完全搞錯快煮壺的用途」，並可能導致水壺故障。飯店人員強調：「請不要用『在家裡用鍋子煮拉麵、煮完直接吃』的那種感覺來使用客房備品！」他們解釋，食材、調味料和油脂會殘留在水壺內部，不僅油垢難清理，造成嚴重的衛生問題，也可能讓水壺短路或故障，嚴重影響下一位住客的權益。

這則影片引發網友熱議，許多人驚訝表示「快煮壺居然還有這種用途？」、「聽說還有人拿來洗襪子呢」、「出來住旅館，就要去外面吃好吃的東西呀！怎麼會吃泡麵呢？」。飯店最後也呼籲住客，「快煮壺的功能是用來煮水，泡茶、咖啡或杯麵」。客房備品是公物，住客不應有「應該沒關係吧」的僥倖心態，避免造成飯店和他人的困擾。

