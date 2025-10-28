歐盟民調56%支持成員國擴大計畫 最擔憂移民與治安

根據一份歐盟最新調查顯示，56%的歐盟受訪民眾贊成讓更多國家加入。部分民眾擔憂移民與治安問題，認為擴大同時必須有配套措施，包含加強法治與加入審查標準。

目前歐盟共有27個會員國，在最新擴大成員計畫中共有9個候選國，包含烏克蘭。然而對於是否擴張，以及新的成員國應有的權利義務，歐盟內部存有分歧。

據歐洲聯盟旗下民調機構「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）發布的民調顯示，56%的受訪者贊成讓更多國家加入歐盟。若以受訪者的國家區分，最支持歐盟擴大的國家包括瑞典、丹麥與立陶宛，贊成率分別為79%、75%、74%。

若從年齡層觀察，年輕世代支持度相對較高，15至24歲的受訪民眾當中有67%贊成擴大；25至39歲則有63%。55歲以上受訪者的支持度雖然是最低，但也有過半的51%。

對於歐盟民眾而言，擴大的潛在益處包含提升歐盟在全球的影響力、強化歐洲市場，且能增進成員國間的團結。

然而擴大可能也伴隨著風險，調查顯示，有4成的受訪著擔心「無法有效控管移民」，其中捷克的受訪者中有52%提出了這樣的憂慮，是所有歐盟國家中最高。

同時，有39%的受訪者認為，歐盟若接納新的成員國，可能造成的貪腐、犯罪或恐攻威脅蔓延；有37%的受訪者認為，擴大將使歐盟的預算成本增加，拖累納稅人。

其他的顯著擔憂包含「決策效率下降」、「國家或地區間的經濟差距擴大」、「更容易受到外部威脅影響」等。

調查指出，未來對於歐盟擴大的最大阻力不在經濟，而是移民、安全與政治信任等問題。

因此，多數歐洲受訪民眾認為，若要確保這項政治決策成功，必須搭配有保障的配套措施，包含加強法治與反貪腐機制、候選國必須明確承諾參與推動歐盟改革，以及強化加入的審查標準，確保候選國在加入後能真正落實歐盟規範。

這份民調顯示，儘管歐盟內部對擴大計畫有爭論，但「更團結的歐洲」仍是多數歐洲人認同的共同願景。