「我可能回不去了」越南13歲女童遭騙赴柬埔寨 遭毒打電擊陷絕望

越南一名年僅13歲、早已輟學的女童今年初受朋友誘騙至柬埔寨工作，陷入一場持續多月的的噩夢。據越媒指，這孩子因「工作表現不佳」遭受毒打、電擊等虐待，一度絕望地告訴家人「可能回不去了」。她近日終於在國際邊境口岸被移交回越南，與家人團聚。

據居住在胡志明市的父親陳阮富東回憶，2025年1月的一個清晨，孩子陳周桃L.（Trần Châu Thảo L.）如常前往一家木材廠工作。然而直到下午都未見孩子回家，他心中湧起不祥的預感，焦急地四處尋找，「連續幾天，我們夫妻倆放下工作去找，但沒有結果。」

幾天後，他們終於接到陳周桃L.的電話，得知孩子被幾名朋友騙到柬埔寨工作。電話中，陳周桃L.抱怨因為工作做不好而遭受毒打和多次電擊。陳阮富東心痛地表示「但我沒有辦法幫助孩子」。

家人此後多次回撥陳周桃L.的電話都未能接通。偶爾有電話打來，陳周桃L.也只能匆匆說上幾句就掛斷。幾乎每次通話，陳周桃L.都會提到自己被打的情況。

陳周桃L.的外公周文宗描述一家人在此期間所受的煎熬：「每次打電話回來，陳周桃L.只說幾句話就被掛斷。很痛苦，因為每次我問孩子什麼時候能回來，孩子都絕望地說：『我可能回不去了，因為工作沒達到銷售額。』孩子這麼說，我只能知道，但我也不知道孩子做什麼工作。」

9月30日，在常福國際邊境口岸（同塔省），柬埔寨方面將陳周桃L.與其他27名越南公民一併移交越南職能部門。在失蹤超過9個月後，這名孩子終於踏上故土。得知外孫獲救的消息，周文宗立即從胡志明市騎摩托車，歷經9個小時趕到邊境口岸。他激動地說：「我也沒想到還能見到外孫」。

延伸閱讀：

湖南兩失聯少女被越南警方當街攔截 朋友圈曾稱：就會死在這

韓國三名20多歲青年騙友人至柬埔寨做豬仔 主謀重判10年

文章授權轉載自《香港01》