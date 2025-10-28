沒隱私？這辦公室設計成Z世代惡夢 日本上班族曝上司1舉動讓人發毛

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
部分日本Z世代上班族因隱私的原因，相當排斥沒有隔板的「島型辦公室」。示意圖／ingimage
哪種辦公室設計最讓你受不了？經歷新冠疫情後，辦公室的生態隨之改變，居家辦公也越發普及。然而，日媒報導指出，許多日本Z世代員工對沒有隔板的開放式「島型辦公室」感到不滿，不僅工作中沒有隱私，更可能感受到更多壓力，甚至有人認為這樣的辦公環境「相當噁心」。

近期，有日本網友在社群平台X抱怨，座位面對面、沒有隔板的「島型辦公室」令人生厭，無論哪個方向都會被別人看見，幾乎沒有隱私可言，貼文引起一票日本上班族共鳴。日本媒體「集英社online」報導分析，近年來，辦公室型態不斷變化，但部分Z世代（1990年代中後期到2010年代初期出生者）因有不快的經驗，而相當排斥「島型辦公室」。

今年27歲的秋穗（化名）從事會計業，她在接受採訪時透露，前一份工作40多歲的主管就坐在她旁邊，但工作時常有被監視的感覺，且無論做什麼上司都愛參一腳，令她相當困擾。某日，主管竟突然問道「妳是不是該換密碼了？」，讓秋穗瞬間毛骨悚然，驚呼「他應該是從旁偷看我輸入的帳密，光想就覺得超噁心」。

秋穗提到，剛進公司半年時，只是在工作中確認筆記內容，就被上司吐槽「這也要看筆記？」，因為工作空間沒有隔板，遭到上司挖苦或質疑工作能力時，內心壓力也隨之增加。秋穗感嘆，「如果有隔板或個人空間，就不用那麼在意他人的眼光，反而可以更有效率」。

另一名受訪者是28歲的娜娜美（化名），在業務部門負責行政工作，她表示當時任職的部門幾乎都是男性，原先也沒放在心上，直到某日聽到部長和課長在閒聊，對話更出現猥褻內容，但2人不僅沒壓低音量，反而還不斷偷瞄，疑似在試探娜娜美的反應，令她感到相當反胃。

後來娜娜美換了工作，但工作空間仍是較開放的「島型辦公室」設計，且因當時與女主管關係不融洽，便時常在眾人面前挨訓。娜娜美坦言，因為當下其他同仁都能看見，便會想大家是不是都認為她的工作能力差，卻又假裝沒看到，「果然如果人際關係不好，每天都必須見面的島型辦公室會讓人很煎熬」。

「集英社online」報導指出，被上司性騷擾、感受到他人的視線及被偷看螢幕等行為，讓許多Z世代的員工認為，沒有隔板、缺乏私人空間的辦公室，讓人備感壓力且噁心；而可以自由選擇座位的辦公環境，則較受到歡迎。

