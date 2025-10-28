美貌炸裂！日本女主播換上戰袍 神還原動漫女角「明日香」粉絲嗨翻

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本電視台主播河出奈都美Cosplay成《新世紀福音戰士》的角色「明日香」。圖／取自河出奈都美Instagram@kawade_natsumi
主播化身知名動漫角色？日本電視台主播河出奈都美近日曬出Cosplay照，挑戰成為知名動漫《新世紀福音戰士》的角色「明日香」，神還原的造型立刻引發轟動，許多網友紛紛大讚「我的天啊，真的太可愛了」、「不管什麼造型都好適合妳」、「也想看妳挑戰戴眼罩的造型！」

日本電視台主播河出奈都美日前在Instagram分享照片，只見她一改大眾熟悉的主播裝扮，搖身一變化身成日本知名動漫《新世紀福音戰士》的角色「明日香」，大玩Cosplay，神還原的造型曝光後，隨即引發粉絲關注。

河出奈都美表示，為了配合節目的新企劃而特別換裝，也提到，有人看見她變成「明日香」後，驚訝地吐槽「妳是主持人，幹嘛還要Cosplay？」。對此，河出奈都美回應，「今（2025）年是《新世紀福音戰士》30周年，不趁現在怎麼行呢！」，強烈展現自己熱愛作品的決心。

此外，河出奈都美也透露，為了還原「明日香」這個角色，在意細節且無法輕易妥協的她，在頭髮及隱形眼鏡上花了許多心思。能與他人一同感受Cosplay的浪漫，河出奈都美有感而發，「每位參賽者都以自己的風格全力以赴，我可以感受到他們那股對Cosplay的熱愛，拚盡全力的熱情！」

1996年出生的河出奈都美是日本電視台的主播，過去也曾Cos日本動漫作品《葬送的芙莉蓮》中的「費倫」一角，也曾扮成《新世紀福音戰士》的「綾波零」，並於今年8月參與日本最大規模的同人展Comic Market，身兼記者及Coser的身分，留下令人難忘的回憶。

日本 主播 COSPLAY Coser Instagram

