刷新全國紀錄！越南順化市24小時降雨量達1700毫米 世界遺產也受影響
越南環境部今天表示，中部城市順化（Hue）24小時降雨量突破1000毫米，打破20多年前創下的全國紀錄。
法新社報導，根據越南環境部發布的聲明，26日晚間7時至昨天晚間7時，順化3個測站分別記錄到1700毫米、1100毫米與1000多毫米的降雨量。
聲明指出，之前的24小時降雨紀錄為1999年的990毫米，地點同樣是在順化。
自週末以來，越南中部沿海地區因豪雨淹水，學校因此停課，聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產順化皇城也受到大雨影響。
越南環境部表示，基於嚴重洪災與土石流風險，自25日以來，4個中部省分已將8600多人撤離至學校及其他公共建築安置。
科學家指出，人為造成的氣候變遷讓風暴與洪災等極端天候事件變得更加致命且具破壞性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言