快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

刷新全國紀錄！越南順化市24小時降雨量達1700毫米 世界遺產也受影響

中央社／ 河內28日綜合外電報導
越南環境部今天表示，中部城市順化（Hue）24小時降雨量突破1000毫米，打破20多年前創下的全國紀錄。 新華社資料照
越南環境部今天表示，中部城市順化（Hue）24小時降雨量突破1000毫米，打破20多年前創下的全國紀錄。 新華社資料照

越南環境部今天表示，中部城市順化（Hue）24小時降雨量突破1000毫米，打破20多年前創下的全國紀錄。

法新社報導，根據越南環境部發布的聲明，26日晚間7時至昨天晚間7時，順化3個測站分別記錄到1700毫米、1100毫米與1000多毫米的降雨量。

聲明指出，之前的24小時降雨紀錄為1999年的990毫米，地點同樣是在順化。

自週末以來，越南中部沿海地區因豪雨淹水，學校因此停課，聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產順化皇城也受到大雨影響。

越南環境部表示，基於嚴重洪災與土石流風險，自25日以來，4個中部省分已將8600多人撤離至學校及其他公共建築安置。

科學家指出，人為造成的氣候變遷讓風暴與洪災等極端天候事件變得更加致命且具破壞性。

越南 雨量 豪雨 氣候變遷 淹水 世界遺產

延伸閱讀

白宮宣布美越未來數周將敲定貿易協議 部分商品可望免關稅

越南GDP全球排名5年躍8位 臨人才與數位轉型挑戰

相關新聞

刷新全國紀錄！越南順化市24小時降雨量達1700毫米 世界遺產也受影響

越南環境部今天表示，中部城市順化（Hue）24小時降雨量突破1000毫米，打破20多年前創下的全國紀錄

比爾蓋茲促全球領袖調整氣候策略 強調健康優先「而非聚焦降溫」

億萬富翁投資人兼慈善家比爾．蓋茲（Bill Gates）今天呼籲全球領袖，應在COP30巴西氣候峰會前調整因應極端天氣對...

Meta、TikTok：將遵守澳洲16歲以下社媒禁令

科技巨頭Meta與TikTok今天表示，將會遵守澳洲禁止16歲以下未成年

日秋田縣知事請自衛隊打熊 防相稱將充分發揮權限

日本秋田縣知事鈴木健太今天請求政府派遣自衛隊，協助因應一連串「極為嚴峻」的致命熊襲事件。防衛大臣小泉進次郎表示，政府將「...

世界日報社論／美國人自信流失 川普政策徒增徬徨

美中貿易戰、科技戰方興未艾，即使不關心國際地緣戰略競爭的人，也難免被關稅帶動的物價漲跌、經濟興衰所影響。很多人感慨，美國...

今年地球最強風暴 颶風美莉莎襲牙買加居民拒撤

颶風美莉莎（Hurricane Melissa）直撲牙買加，官方今晚呼籲民眾前往高處或避難所，總理警告這恐是牙買加有紀錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。