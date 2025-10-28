法媒不談蔡國強煙火秀爭議 西藏學生龐畢度抗議

快訊

中央社／ 巴黎28日專電

中國藝術家蔡國強上週在龐畢度藝術中心外牆施放煙火，作為中心閉館整修活動一部分，引發西藏團體至現場抗議，除譴責9月喜馬拉雅山脈煙火為破壞非藝術，更批評法媒漠視此關鍵背景，除「費加洛報」外，主流大報均未報導、不評論，形成近乎集體缺席的沉默。

位於巴黎核心地段的龐畢度藝術中心，為執行為期5年的閉館整修計畫，於10月22日至24日舉辦閉幕系列活動。活動首日，蔡國強受邀與其人工智慧模型「AI蔡」（cAITM）共同構想，在建築外牆以色彩煙火作為臨時壁畫，作品名稱為「最後的嘉年華」（The Last Carnival），象徵中心的過去、現在、未來。

藏人非政府組織「自由西藏學生運動」（Studentsfor a Free Tibet, SFT）於活動現場拉布條抗議，譴責蔡國強破壞西藏生態，並指控龐畢度中心、蔡所屬倫敦藝廊White Cube皆共犯。

SFT組織成員添南（Tenam）接受中央社訪問時表示，蔡國強於9月19日在未經西藏人同意下，於海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈燃放大型煙火作品「升龍」，嚴重破壞當地生態與水質。

添南說：「在我們眼中，蔡國強不是藝術家，因為他的藝術是有破壞性的。」他解釋，這是反對龐畢度藝術中心作為國家級文化機構，不應邀請蔡國強以AI作為藉口，延續對環境的傷害。

添南強調：「我驚訝的發現，法國媒體幾乎完全迴避這個背景資訊。西藏已逐漸被媒體遺忘，但法媒必須意識到西藏問題也是生態問題，因為西藏是亞洲五大河流的源頭，當西藏生態受影響，將波及印度、中國與南亞。這不僅是經濟議題，更是當今世界正面臨的重大環境挑戰。」

喜馬拉雅山脈煙火事件在9月引發國際關注與爭議，促使蔡國強公開道歉、合作品牌始祖鳥（Arc’teryx）大中華區總經理下台。但法國多家全國性大報如世界報（Le Monde）、解放報（Libération）、巴黎人報（Parisien）等卻不見相關消息，僅費加洛報（Le Figaro）與法國新聞台（Franceinfo）各一篇報導。

值得注意的是，當龐畢度中心於10月初公布將邀請蔡國強創作「最後的嘉年華」時，各家大報皆發出預告與快訊，介紹其「AI創作」亮點，卻未有任何篇幅提及他在喜馬拉雅山脈所引發的爭議。

10月22日後，關於「最後的嘉年華」的活動現場描述，除費加洛報發出蔡國強人物專訪，但仍未提喜馬拉雅山脈事件，至今沒有任何大報發出報導或評論。

反觀同一系列閉幕活動中，23日、24日的演出活動與藝術家參與均如常見報。面對這場煙火，主流法媒形成近乎集體缺席的沉默。

喜馬拉雅山 西藏 藝術家

