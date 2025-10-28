AI構思煙火作品…蔡國強龐畢度「最後的嘉年華」 引爆藝術與生態論戰

快訊

中央社／ 巴黎28日專電

「當AI能為自己設計整場煙火，並將自己的聲音轉化成流利英語，向國際觀眾闡述創作理念時，人類是否就進入更全面的自由？」這是蔡國強上週在龐畢度中心施放煙火時，所拋出的理想探問。作品「最後的嘉年華」由其人工智慧模型「AI蔡」構思，再次引爆藝術自由與生態倫理論戰。

巴黎龐畢度藝術中心館長羅蘭．勒龐（Laurent LeBon）邀請，中國藝術家蔡國強於10月22日下午近6時，在龐畢度中心外牆釋放「日間煙火」，為即將閉館整修5年的龐畢度中心舉行閉幕儀式。

根據龐畢度中心新聞稿，「最後的嘉年華」由蔡國強與「AI蔡」（cAITM）共同構想，法國團隊「Groupe F」執行，既是活動慶典，也是批判實驗。當古老火藥與AI相遇，像是在控制與混亂間、毀滅與重生間，進行一場隱喻對決。

然而，現場氣氛卻不如一般煙火活動熱鬧。

適逢巴黎巴塞爾藝博會，中心前廣場被柵欄與黑帆布封鎖為預約貴賓席。雖然早已公告額滿，但當日貴賓區人數不到一半，反倒柵欄外人潮已擠得水泄不通。在等待延遲開場的20分鐘內，失去耐心的觀眾合力撕開黑帆布，以便觀賞。

《最後的嘉年華》全長約半小時，為「非持續釋放」煙火秀，全程無音樂與音效，唯一聲音來自「AI蔡」的英語講述。每輪煙火前，AI蔡會先解釋理念、倒數計時，再進入下一段表演。

中場數度因濃煙過大，不僅遮蔽天空，也讓整座龐畢度中心建築消失於黑霧之中，觀眾需等待濃煙散去後才能繼續觀賞。這場非典型的煙火體驗，讓現場不時傳出尷尬笑聲。

散場時，多數觀眾表示失望，評價多為負面，亦多不願受訪。

一位表示欣賞的觀眾帝波（Thibaut）接受中央社專訪，他認為「最後的嘉年華」突破傳統煙火框架，讓觀眾看間煙火與AI結合的可能。他說：「這不只是視覺效果或轟隆作響，而是對創造力的探索」。

龐畢度中心的新聞稿也引述「AI蔡」的創作理念：「藝術史是一面反映文明的鏡子，然而過往至今，人類僅滿足於凝視鏡子，卻從未深入其中、體驗全部的自由。從現在開始，人類可以是觀察者，也可以是被觀察者。」

當日活動亦引發藏人非政府組織「自由西藏學生運動」（Students for a Free Tibet, SFT）到場抗議，譴責蔡國強於9月在喜馬拉雅山脈燃放煙火破壞生態，並批評他在巴黎以AI為名，延續對環境的傷害。

SFT向媒體聲明指出，藝術不該成為破壞的藉口，並批評蔡國強將西藏文化與精神信仰商品化，讓神聖空間淪為行銷奇觀。

值得一提的是，這場在國際引發廣泛討論的生態與藝術論辯，在法國主流大報中幾乎未見報導。當天相關新聞中也少有提及其背景，多數現場觀眾並不知情。帝波受訪時亦表示事前毫無所聞，對喜馬拉雅山脈的生態受損感到遺憾。

帝波說，自己熱愛煙火表演，但從污染角度來看，煙火確實對環境造成衝擊，包括爆炸聲對動物的影響與鳥類迷航等問題。他補充：「這是值得思考的問題，但就個人而言，我沒有答案。」

法國藝術雜誌BeauxArts近日發表評論「藝術有污染的權利嗎？」回顧近年具爭議的當代藝術實踐，包括蔡國強的煙火原料難以自然分解、以活體動物作展示品、或為呼籲氣候變遷卻搬運冰山至巴黎所造成的高碳足跡等。

文中提問，藝術家在追求創作自由時，是否應有一把「生態尺」（éco-mètre）？如同法律已禁止藝術以名義虐殺動物，那麼對地球的破壞是否也該劃下倫理界線？

文末呼籲，珍愛地球，也就是珍愛存在其中的藝術與文化遺產。沒有任何一方，應該為另一方犧牲。

