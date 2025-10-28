比爾蓋茲促全球領袖調整氣候策略 強調健康優先「而非聚焦降溫」

快訊

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導
億萬富翁投資人兼慈善家比爾．蓋茲今天呼籲全球領袖，應在COP30巴西氣候峰會前調整因應極端天氣對策，並將重點放在改善健康，而非聚焦降溫目標。 路透社
億萬富翁投資人兼慈善家比爾．蓋茲（Bill Gates）今天呼籲全球領袖，應在COP30巴西氣候峰會前調整因應極端天氣對策，並將重點放在改善健康，而非聚焦降溫目標。

路透社報導，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將於11月10日至21日在巴西亞馬遜下游地區港口城市貝倫（Belem）舉行。屆時各國將提出更新後的國家氣候承諾，並檢視前幾屆峰會中達成的再生能源目標執行情況。

過去十年，全球持續推動巴黎協定的各項目標，期盼在本世紀中前，以工業革命前的水準為基準，將全球平均升溫控制在攝氏2度內，然而這項目標進展依舊落後。

比爾．蓋茲在個人部落格中表示，雖然氣候變遷問題嚴峻，但並非「足以終結人類文明」。他認為，相較於盯著溫度數據作為唯一進展標的，不如透過強化健康與繁榮，更能有效提升氣候韌性。

他呼籲將焦點轉向改善人類福祉，特別是透過投資能源普及、醫療保健及農業韌性，來提升脆弱地區的生存能力。

比爾．蓋茲說，這些領域帶來的公平效益比單一的溫度目標更為顯著，因此應成為COP30討論氣候戰略的核心。

比爾．蓋茲也以其創立的突破能源組織（Breakthrough Energy）為例，說明自己投入數十億美元加速潔淨科技創新，並呼籲政策制定者及捐助方審慎評估氣候援助資金是否用得其所。

他鼓勵各界善用數據，發揮最大影響力，並號召投資人支持開發高影響力潔淨科技的企業，協助這些技術儘早降低成本。

