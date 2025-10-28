快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

德里天際霧茫茫 天候允許將以人工增雨降空污

中央社／ 新德里28日專電

印度德里空氣品質27日仍在「極差」階段，今天天空仍是一片霧茫茫，在空污情況未能減緩的情況下，德里環境部部長西爾薩（Manjinder Singh Sirsa）表示，只要天候狀況允許，今天就會進行首次人工增雨，以降低空污的程度。

印度新聞信託社（PTI）報導，西爾薩提到，今天會召開審查會議，評估進行人造降雨的可行性，他說：「負責執行人工增雨任務的飛機已經在堪坡（Kanpur）待命，只要天候狀況良好，人工增雨的計畫就會進行」。

西爾薩表示，目前堪坡的能見度達2000公尺，一旦能見度達5000公尺，飛機就會起飛，前往德里（Delhi）進行人工增雨作業，「我們希望在下午1時左右展開這項計畫。」

今日印度（India Today）提到，人工增雨計畫執行的目的為降低德里國家首都區（NCR）的空污程度，是政府諸多減緩冬季空氣品質惡化策略的其中一項。

有關單位的官員指出，人工增雨的準備工作已經完成，上週也在布拉里（Burari）上空完成測試。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，在測試時，相關人員從飛機上釋出能誘發人工增雨的碘化銀和氯化鈉化合物，但因大氣濕度不到20%，因此無法產生降雨。

德里首席部長古普塔（Rekha Gupta）稍早表示，人工增雨是必需要進行的，也是解決NCR空污關鍵的一步。

古普塔提到，印度氣象局（The India MeteorologicalDepartment, IMD）預測，10月28日到30日之間，可能會有適合人工增雨的雲層，「如果天候合適，德里就會進行首次人工增雨。」

新德里電視台（NDTV）報導，德里政府5月時批准，將斥資3210萬盧比（約新台幣1111萬元），進行5次人工增雨，但因天候因素，原本排定5月底、6月初、8月、9月、10月第2週要進行的人工增雨都無法進行。

印度判斷定污的AQI分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」；德里目前已經處於AQI「極差」的階段。

印度 空污 行人

延伸閱讀

科學人／實用動力飛行120週年！一台飛機，兩位兄弟，三次改造

日YouTuber曝台灣人「三大急性子行為」：飛機還沒登機就排隊？

幼童搭飛機「做1事」家長未制止被公審 網友怒批：沒家教

鄭智化批深圳機場沒人性！輪椅推不上「連滾帶爬登機」 司機竟冷眼旁觀

相關新聞

比爾蓋茲促全球領袖調整氣候策略 強調健康優先「而非聚焦降溫」

億萬富翁投資人兼慈善家比爾．蓋茲（Bill Gates）今天呼籲全球領袖，應在COP30巴西氣候峰會前調整因應極端天氣對...

Meta、TikTok：將遵守澳洲16歲以下社媒禁令

科技巨頭Meta與TikTok今天表示，將會遵守澳洲禁止16歲以下未成年

日秋田縣知事請自衛隊打熊 防相稱將充分發揮權限

日本秋田縣知事鈴木健太今天請求政府派遣自衛隊，協助因應一連串「極為嚴峻」的致命熊襲事件。防衛大臣小泉進次郎表示，政府將「...

世界日報社論／美國人自信流失 川普政策徒增徬徨

美中貿易戰、科技戰方興未艾，即使不關心國際地緣戰略競爭的人，也難免被關稅帶動的物價漲跌、經濟興衰所影響。很多人感慨，美國...

今年地球最強風暴 颶風美莉莎襲牙買加居民拒撤

颶風美莉莎（Hurricane Melissa）直撲牙買加，官方今晚呼籲民眾前往高處或避難所，總理警告這恐是牙買加有紀錄...

宅女到高市親信 小野田紀美「硬派中軟萌」是從政利器？

42歲美日混血參議員小野田紀美首入高市早苗內閣，掌經濟安保與外國人政策。從單親女孩到高市競選「早苗隊隊長」，她以社群媒體「封鎖網民」爭議爆紅，展現不妥協魅力。她的政策會如何影響台日半導體合作與新住民議題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。