德里天際霧茫茫 天候允許將以人工增雨降空污

印度德里空氣品質27日仍在「極差」階段，今天天空仍是一片霧茫茫，在空污情況未能減緩的情況下，德里環境部部長西爾薩（Manjinder Singh Sirsa）表示，只要天候狀況允許，今天就會進行首次人工增雨，以降低空污的程度。

印度新聞信託社（PTI）報導，西爾薩提到，今天會召開審查會議，評估進行人造降雨的可行性，他說：「負責執行人工增雨任務的飛機已經在堪坡（Kanpur）待命，只要天候狀況良好，人工增雨的計畫就會進行」。

西爾薩表示，目前堪坡的能見度達2000公尺，一旦能見度達5000公尺，飛機就會起飛，前往德里（Delhi）進行人工增雨作業，「我們希望在下午1時左右展開這項計畫。」

今日印度（India Today）提到，人工增雨計畫執行的目的為降低德里國家首都區（NCR）的空污程度，是政府諸多減緩冬季空氣品質惡化策略的其中一項。

有關單位的官員指出，人工增雨的準備工作已經完成，上週也在布拉里（Burari）上空完成測試。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，在測試時，相關人員從飛機上釋出能誘發人工增雨的碘化銀和氯化鈉化合物，但因大氣濕度不到20%，因此無法產生降雨。

德里首席部長古普塔（Rekha Gupta）稍早表示，人工增雨是必需要進行的，也是解決NCR空污關鍵的一步。

古普塔提到，印度氣象局（The India MeteorologicalDepartment, IMD）預測，10月28日到30日之間，可能會有適合人工增雨的雲層，「如果天候合適，德里就會進行首次人工增雨。」

新德里電視台（NDTV）報導，德里政府5月時批准，將斥資3210萬盧比（約新台幣1111萬元），進行5次人工增雨，但因天候因素，原本排定5月底、6月初、8月、9月、10月第2週要進行的人工增雨都無法進行。

印度判斷定污的AQI分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」；德里目前已經處於AQI「極差」的階段。