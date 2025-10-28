Meta、TikTok：將遵守澳洲16歲以下社媒禁令

快訊

中央社／ 雪梨28日綜合外電報導
TikTok。（美聯社）
TikTok。（美聯社）

科技巨頭Meta與TikTok今天表示，將會遵守澳洲禁止16歲以下未成年人

使用社群媒體的新規定；他們同時示警，這項劃時代的新法可能難以執行。

法新社報導，自12月10日起，澳洲將強制要求包括Facebook、Instagram與TikTok在內的社群媒體平台，移除所有16歲以下的用戶。

由於全球各地的監管機構正努力應對社群媒體所帶來的風險，外界對澳洲這項大規模限制措施能否奏效高度關注。

TikTok與Meta（Facebook與Instagram的母公司）皆表示，禁令恐難以有效執行，但承諾會遵守相關規定。

TikTok澳洲公共政策負責人伍茲－喬伊斯（EllaWoods-Joyce）今天在澳洲參議院聽證會上表示：「簡單來說，TikTok會遵守法律並履行我們的法定義務。」

從書面條文來看，這項禁令堪稱全球最嚴格之一。

但距離12月生效僅剩一個多月，澳洲仍在緊鑼密鼓地釐清執行機制與企業責任等關鍵問題。

TikTok示警說，這項「一刀切」的年齡禁令可能帶來一連串意料不到的後果。

伍茲－喬伊斯指出：「專家認為，禁令將迫使年輕人轉向網路上更隱密、更危險、缺乏保護的角落。」

Meta政策總監加利克（Mia Garlick）表示，公司仍在解決「諸多挑戰」。

她在聽證會上說，Meta將在12月10日的期限前，致力移除數十萬名16歲以下的用戶；然而，要辨識並刪除這些帳號仍面臨「重大的新技術與年齡驗證挑戰」。

