快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

德國禽流感疫情擴大 撲殺逾50萬隻家禽

中央社／ 柏林27日綜合外電報導

德國正在對抗一波激增的禽流感疫情，當局今天表示，國內已有超過50萬隻家禽遭撲殺。

德國動物疾病研究中心「佛里德里克． 羅夫勒研究所」（FLI）指出，自9月以來，已確認各地養殖場爆發了31起禽流感疫情，疫情正在迅速蔓延。」

FLI發言人表示：「疫情變化是如此之快，這些數字只是一小部分，而非確切總數。」

除家禽外，目前並不清楚野鳥的死亡總數，僅在東部布蘭登堡邦（Brandenburg），就有超過1500隻野生鶴死於禽流感。

法新社記者今天在布蘭登堡鄉鎮新特雷賓（ Neutrebbin ）一處養殖場所見，數千隻遭撲殺的雞隻被倒進拖車，死亡鴨隻從貨櫃移出。

目前疫情最嚴重的是下薩克森邦（ LowerSaxony），已出現8起疫情，其次是布蘭登堡邦、麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦（Mecklenburg-WesternPomerania），各有6起。

禽流感通常對人體致病風險不高，但可能造成農業重大損失，並導致民生物資短缺。

巴伐利亞家禽協會（Bavarian Poultry Association）主席施馬克（Robert Schmack）今天接受當地廣播電台訪問時表示，若照目前態勢發展下去，雞蛋價格可能會飆漲5成。

禽流感

延伸閱讀

當年豬被撲殺堆成山一輩子忘不掉！撐過30年負債…他心疼：再遇非洲豬瘟我家真會完蛋

無塵水泥攪拌機護職安 北科大團隊獲紅點設計獎

打造歐洲最強傳統武力 德國13.5兆建軍案曝光

稀土與半導體會談安排不足 德國外長推遲訪中國

相關新聞

比爾蓋茲促全球領袖調整氣候策略 強調健康優先「而非聚焦降溫」

億萬富翁投資人兼慈善家比爾．蓋茲（Bill Gates）今天呼籲全球領袖，應在COP30巴西氣候峰會前調整因應極端天氣對...

Meta、TikTok：將遵守澳洲16歲以下社媒禁令

科技巨頭Meta與TikTok今天表示，將會遵守澳洲禁止16歲以下未成年

日秋田縣知事請自衛隊打熊 防相稱將充分發揮權限

日本秋田縣知事鈴木健太今天請求政府派遣自衛隊，協助因應一連串「極為嚴峻」的致命熊襲事件。防衛大臣小泉進次郎表示，政府將「...

世界日報社論／美國人自信流失 川普政策徒增徬徨

美中貿易戰、科技戰方興未艾，即使不關心國際地緣戰略競爭的人，也難免被關稅帶動的物價漲跌、經濟興衰所影響。很多人感慨，美國...

今年地球最強風暴 颶風美莉莎襲牙買加居民拒撤

颶風美莉莎（Hurricane Melissa）直撲牙買加，官方今晚呼籲民眾前往高處或避難所，總理警告這恐是牙買加有紀錄...

宅女到高市親信 小野田紀美「硬派中軟萌」是從政利器？

42歲美日混血參議員小野田紀美首入高市早苗內閣，掌經濟安保與外國人政策。從單親女孩到高市競選「早苗隊隊長」，她以社群媒體「封鎖網民」爭議爆紅，展現不妥協魅力。她的政策會如何影響台日半導體合作與新住民議題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。