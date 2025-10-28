德國禽流感疫情擴大 撲殺逾50萬隻家禽
德國正在對抗一波激增的禽流感疫情，當局今天表示，國內已有超過50萬隻家禽遭撲殺。
德國動物疾病研究中心「佛里德里克． 羅夫勒研究所」（FLI）指出，自9月以來，已確認各地養殖場爆發了31起禽流感疫情，疫情正在迅速蔓延。」
FLI發言人表示：「疫情變化是如此之快，這些數字只是一小部分，而非確切總數。」
除家禽外，目前並不清楚野鳥的死亡總數，僅在東部布蘭登堡邦（Brandenburg），就有超過1500隻野生鶴死於禽流感。
法新社記者今天在布蘭登堡鄉鎮新特雷賓（ Neutrebbin ）一處養殖場所見，數千隻遭撲殺的雞隻被倒進拖車，死亡鴨隻從貨櫃移出。
目前疫情最嚴重的是下薩克森邦（ LowerSaxony），已出現8起疫情，其次是布蘭登堡邦、麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦（Mecklenburg-WesternPomerania），各有6起。
禽流感通常對人體致病風險不高，但可能造成農業重大損失，並導致民生物資短缺。
巴伐利亞家禽協會（Bavarian Poultry Association）主席施馬克（Robert Schmack）今天接受當地廣播電台訪問時表示，若照目前態勢發展下去，雞蛋價格可能會飆漲5成。
