日秋田縣知事請自衛隊打熊 防相稱將充分發揮權限

日本秋田縣知事鈴木健太今天請求政府派遣自衛隊，協助因應一連串「極為嚴峻」的致命熊襲事件。防衛大臣小泉進次郎表示，政府將「最大限度發揮能力與權限」，以恢復安全。

一名政府官員向法新社證實，今年截至目前，日本已有10人遭熊襲身亡，人數創下新高，超過截至2024年3月為止會計年度的6人最高紀錄。

由於人口縮減與氣候變遷等因素，野熊近來愈來愈常入侵城鎮。

日本北部秋田縣知事鈴木健太（Kenta Suzuki）向防衛大臣表示，「如果沒有自衛隊的協助，我們無法保護縣民的生命安全」。

他說：「熊攻擊頸部與臉部的情況極為常見，已造成真正嚴峻的情況。」

鈴木健太指出，熊現在不只出現在山區，還出現在都市地帶。他又說，全體居民的日常生活受到干擾，這種情況「不尋常」。

新任防衛大臣小泉進次郎回應時表示，政府將「最大限度發揮能力與權限」，以恢復安全。

環境省負責監督熊襲事件的官員今天向法新社證實，喪命人數達到「10人」。

這名官員說，最新一名罹難者是上週在秋田縣一座山村與另3人一同遭受攻擊。但這項數據還不包括近期疑似與其他攻擊有關的死亡個案。

日本媒體報導，昨天有一名女子陳屍於秋田市稻田附近，鄰近的岩手縣也有一名男子與他的狗被發現死亡。這兩起事件都有遭熊襲擊的跡象。

熊也會攻擊旅客、闖入商店並出現在學校與公園附近，尤其是在日本北部區域。

日本境內有兩種熊，一種是亞洲黑熊，也稱為月熊，另一種是體型較大的棕熊，主要分布於北部主要島嶼北海道。

每年都有數以千計的熊遭獵殺，但由於日本人口老化，意味著獵人數量正在減少。