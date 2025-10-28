今年地球最強風暴 颶風美莉莎襲牙買加居民拒撤

快訊

中央社／ 金斯敦27日綜合外電報導
颶風美莉莎（Hurricane Melissa）直撲牙買加。 路透
颶風美莉莎（Hurricane Melissa）直撲牙買加，官方今晚呼籲民眾前往高處或避難所，總理警告這恐是牙買加有紀錄以來最猛烈風暴；美媒CNN稱這是今年地球上最強風暴。

法新社報導，儘管牙買加有關當局一再勸導撤離，許多居民仍選擇留在原地。

牙買加首都金斯敦（Kingston）歷史濱海區皇家港（Port Royal）一名水電工說：「我不會離開。」他提到政府颶風避難所條件差、過去經驗不佳，因此不願撤離。一名漁民也表示「我就是不想離開」。

美莉莎增強為最高等級的5級颶風，以非常緩慢的速度經過加勒比海，已在海地和多明尼加造成至少4人死亡，預計明晨登陸牙買加。

根據美國國家颶風中心（NHC）最新消息，美莉莎挾帶狂風暴雨，最大持續風速達每小時280公里，可能帶來與2017年颶風瑪莉亞（Hurricane Maria）或2005年卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）同等規模的災害。

美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）等媒體說美莉莎是今年地球最強風暴。

牙買加地方政府部長麥肯錫（Desmond McKenzie）今晚表示，全島約有880個避難所待命，目前僅有133個收容民眾，並再次呼籲民眾盡快前往高處。

總理霍尼斯（Andrew Holness）表示，牙買加西端將面臨最大威脅，「我認為當地沒有任何基礎設施能抵擋5級颶風」。

