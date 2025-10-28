台灣紅茶再次驚艷國際 榮獲英國大賽至尊大獎

英國茶學院（UKTA）主辦的國際茶品競賽The Leafies今天公布2025年獎項得主，來自苗栗的製茶品牌FormoCha（福爾摩茶）以一款台灣紅茶奪得整個競賽的最大獎，傲視印度、斯里蘭卡等傳統紅茶聖地。

這款獲頒「至尊大獎」（Best in Show）的紅茶也是長榮航空皇璽桂冠艙用茶。另一家奪得大獎的台灣業者是新竹茶館「河堤上的貓」，以一款烏龍茶獲頒「最佳零售茶類」（Best of Retail Teas）。

台灣紅茶在去年的The Leafies即表現出色，摘下紅茶類最高榮譽「最佳紅茶」（Best of Black Tea），讓來自印度和斯里蘭卡的評審驚艷。

來自印度的評審巴祿察（Kurush Bharucha）去年接受中央社採訪時說：「我很驚訝台灣能產出達到如此高國際水準、表現細膩的紅茶。」他指出，紅茶的國際市場規模較烏龍茶大，可將台灣茶帶往更多元、廣大的消費族群。

來自斯里蘭卡的評審佩雷拉（James Suranga Perera）則告訴中央社，評審們對台灣紅茶的高品質感到「難以置信」；台灣紅茶風味表現豐富，可以有花香、奶香，以及烏龍茶口感與香氣，令人印象深刻。

國際茶品競賽The Leafies主要推廣精緻茶品和茶文化，自2022年舉辦第1屆以來，每年皆與有300多年歷史的英國高級食品雜貨商「福南梅森」（Fortnum &Mason）合作，獲獎茶品有機會在「福南梅森」上架，或者獲選入他們的下午茶館茶單，具指標意義。

今年有來自不同國家地區超過400款茶參賽，經專業評審團層層盲測，選出各類組的「金獎」和「極力推薦」（Highly Commended）獎，以及整個大賽的最高榮譽。

The Leafies力求提升選茶與侍茶專業、推升茶品在高端消費市場的位階（例如以精緻茶飲取代名貴酒款佐餐），且從競賽初期品鑑階段即與「福南梅森」、「文華東方酒店」（Mandarin Oriental）等業者合作。

根據今天發布的名單，來自台灣獲金獎的業者包括苗栗「八甲茶廠」、新竹「河堤上的貓」、台中「石城實業」、苗栗「坪林五二」以及苗栗「福爾摩茶」。

獲得「極力推薦」獎的業者則有南投「王寶山茶」、新竹「河堤上的貓」、苗栗「曾的茶」和台中「冉冉茶事」。

根據名單，獲獎茶類涵蓋紅茶、烏龍、白茶、青心大冇、東方美人，以及近年在倫敦日益風行的氣泡茶。

本屆競賽頒獎典禮暨品茶會定明年1月於倫敦舉行。