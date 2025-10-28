快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

台灣紅茶再次驚艷國際 榮獲英國大賽至尊大獎

中央社／ 倫敦27日專電

英國茶學院（UKTA）主辦的國際茶品競賽The Leafies今天公布2025年獎項得主，來自苗栗的製茶品牌FormoCha（福爾摩茶）以一款台灣紅茶奪得整個競賽的最大獎，傲視印度、斯里蘭卡等傳統紅茶聖地。

這款獲頒「至尊大獎」（Best in Show）的紅茶也是長榮航空皇璽桂冠艙用茶。另一家奪得大獎的台灣業者是新竹茶館「河堤上的貓」，以一款烏龍茶獲頒「最佳零售茶類」（Best of Retail Teas）。

台灣紅茶在去年的The Leafies即表現出色，摘下紅茶類最高榮譽「最佳紅茶」（Best of Black Tea），讓來自印度和斯里蘭卡的評審驚艷。

來自印度的評審巴祿察（Kurush Bharucha）去年接受中央社採訪時說：「我很驚訝台灣能產出達到如此高國際水準、表現細膩的紅茶。」他指出，紅茶的國際市場規模較烏龍茶大，可將台灣茶帶往更多元、廣大的消費族群。

來自斯里蘭卡的評審佩雷拉（James Suranga Perera）則告訴中央社，評審們對台灣紅茶的高品質感到「難以置信」；台灣紅茶風味表現豐富，可以有花香、奶香，以及烏龍茶口感與香氣，令人印象深刻。

國際茶品競賽The Leafies主要推廣精緻茶品和茶文化，自2022年舉辦第1屆以來，每年皆與有300多年歷史的英國高級食品雜貨商「福南梅森」（Fortnum &Mason）合作，獲獎茶品有機會在「福南梅森」上架，或者獲選入他們的下午茶館茶單，具指標意義。

今年有來自不同國家地區超過400款茶參賽，經專業評審團層層盲測，選出各類組的「金獎」和「極力推薦」（Highly Commended）獎，以及整個大賽的最高榮譽。

The Leafies力求提升選茶與侍茶專業、推升茶品在高端消費市場的位階（例如以精緻茶飲取代名貴酒款佐餐），且從競賽初期品鑑階段即與「福南梅森」、「文華東方酒店」（Mandarin Oriental）等業者合作。

根據今天發布的名單，來自台灣獲金獎的業者包括苗栗「八甲茶廠」、新竹「河堤上的貓」、台中「石城實業」、苗栗「坪林五二」以及苗栗「福爾摩茶」。

獲得「極力推薦」獎的業者則有南投「王寶山茶」、新竹「河堤上的貓」、苗栗「曾的茶」和台中「冉冉茶事」。

根據名單，獲獎茶類涵蓋紅茶、烏龍、白茶、青心大冇、東方美人，以及近年在倫敦日益風行的氣泡茶。

本屆競賽頒獎典禮暨品茶會定明年1月於倫敦舉行。

新竹 印度

延伸閱讀

中職／猿象雨中爭冠 台灣大賽無裁定、有和局可能

圖輯／台灣大賽樂天桃猿拚今天奪冠 1局結束1比3落後中信兄弟

中職／兄弟台灣大賽陷絕境 周思齊發布祭品文：贏1場捐10萬

時隔5年恢復直航 印度靛藍航空班機降落中國廣州

相關新聞

禿頭人士福音！台團隊1研發「湧1500萬人次觀看」 外國網友激動：快保護台灣

頂上無毛有救了？近日外媒分享一項研究，指出台灣科學家研發出一款精華液，僅需20天就能讓老鼠重新長出毛髮，消息一出立刻引發國際網友熱烈討論，網友們興奮留言…

一拳殺人！新加坡醉男為友出頭傷人 黑幫男中拳昏迷一周後不治

出拳傷人，後果可能非常嚴重！新加坡1名醉男見到黑幫朋友和相同幫派成員發生爭執，於是為朋友出頭，上前揍了對方1拳，男傷者仰跌時撞傷後腦，重傷陷入昏迷，1周後終不治。淪為兇手的醉男事後被控「蓄意傷人導致他人重傷」和其他事前罪行，法官判處入獄3年。

凌晨擅離學校宿舍！馬來西亞12歲女學生欲看非法賽車 半路慘遭2男性侵

馬來西亞發生性侵未成年女童案件。1名12歲女學生凌晨擅自離開宗教學校宿舍，打算到附近欣賞非法賽車，中途被2名陌生男子帶到偏僻地方，他們分別強姦和非禮女童。受害人事後通知老師報警，警方經調查後拘捕2名嫌犯。

南韓高人氣貝果店 發生年輕員工疑似過勞死事件

南韓「每日勞動新聞」27日報導，該國高人氣的貝果店「倫敦貝果博物館」（London Bagel Museum）發生年輕員...

印度巴士撞酒駕倒地機車 電池起火奪20命

印度安德拉邦（Andhra Pradesh）一輛電動巴士撞及倒在地上的摩托車後電池起火燃燒，整起事件竟造成20人在事故中...

兒童聖經亮相書展 德國以動物詮釋古人

德國聖經協會新出版的兒童聖經故事《猶大之獅》(The Lion of Judah) 受到廣大關注，其將所有人物角色都描繪成動物，希望能吸引更多兒童閱讀聖經故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。