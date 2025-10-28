日本熊襲頻傳是否派自衛隊支援？ 官房長官：由防相決定

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本「熊害」加劇，岩手縣今天又發現一具疑遭熊襲的男性遺體。至於是否派遣自衛隊支援捉熊，內閣官房長官木原稔今天表示，將由防衛大臣「綜合考量緊急性等因素後決定」。

日本放送協會（NHK）報導，日本警方今天上午在岩手縣一關市山區一處住家發現遺體。遺體身上可見疑似動物爪痕以及咬痕，警方已確認死者為住在那裡的60多歲男性住戶。

NHK直升機下午拍攝的空拍畫面顯示，警方與其他車輛聚集在這處住家附近。案發社區四處是稻田及農地，民宅錯落其間。

另據「朝日新聞」（Asahi Shimbun）報導，秋田縣知事鈴木健太昨天在社群平台Instagram發文表示，熊襲事件已遍及全縣，情況「極為嚴重」，「地方應對人員的負擔正逼近極限」。

鈴木健太預定明天造訪防衛省，緊急向防衛大臣小泉進次郎提出請求，希望自衛隊協助捕捉熊隻。

朝日電視台報導，木原稔表示：「（在接獲自衛隊派遣請求後）防衛大臣等人將會綜合考量緊急性、不可替代性及公共性等3要素，決定是否派遣自衛隊。」

木原並說明，自衛隊在鳥獸對策方面，過去也曾根據地方自治體的請求，在不影響任務執行的範圍內提供協助。

他最後呼籲民眾，應持續關注地方自治體提供的熊出沒相關資訊。

根據朝日新聞，今年4月1日至10月22日，日本全國共有172人因熊襲受傷或死亡，逾6成案例發生於住宅區或都市區域。

日本47個都道府縣中，已知有34個為熊類分布棲地，尤其集中在東北等地區。

自衛隊 日本 遺體

延伸閱讀

中職／悍將教練團異動、戰力外名單未啟動 林威助談續留洋投先想到1人

中職／酸民留言讓他「封麥」1年 鈴木駿輔證明自己才願重新開唱

逼迫店員賣春接客400人！女嫌犯移送照曝光 台日網友驚：美到像女星

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

相關新聞

禿頭人士福音！台團隊1研發「湧1500萬人次觀看」 外國網友激動：快保護台灣

頂上無毛有救了？近日外媒分享一項研究，指出台灣科學家研發出一款精華液，僅需20天就能讓老鼠重新長出毛髮，消息一出立刻引發國際網友熱烈討論，網友們興奮留言…

一拳殺人！新加坡醉男為友出頭傷人 黑幫男中拳昏迷一周後不治

出拳傷人，後果可能非常嚴重！新加坡1名醉男見到黑幫朋友和相同幫派成員發生爭執，於是為朋友出頭，上前揍了對方1拳，男傷者仰跌時撞傷後腦，重傷陷入昏迷，1周後終不治。淪為兇手的醉男事後被控「蓄意傷人導致他人重傷」和其他事前罪行，法官判處入獄3年。

凌晨擅離學校宿舍！馬來西亞12歲女學生欲看非法賽車 半路慘遭2男性侵

馬來西亞發生性侵未成年女童案件。1名12歲女學生凌晨擅自離開宗教學校宿舍，打算到附近欣賞非法賽車，中途被2名陌生男子帶到偏僻地方，他們分別強姦和非禮女童。受害人事後通知老師報警，警方經調查後拘捕2名嫌犯。

南韓高人氣貝果店 發生年輕員工疑似過勞死事件

南韓「每日勞動新聞」27日報導，該國高人氣的貝果店「倫敦貝果博物館」（London Bagel Museum）發生年輕員...

印度巴士撞酒駕倒地機車 電池起火奪20命

印度安德拉邦（Andhra Pradesh）一輛電動巴士撞及倒在地上的摩托車後電池起火燃燒，整起事件竟造成20人在事故中...

兒童聖經亮相書展 德國以動物詮釋古人

德國聖經協會新出版的兒童聖經故事《猶大之獅》(The Lion of Judah) 受到廣大關注，其將所有人物角色都描繪成動物，希望能吸引更多兒童閱讀聖經故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。