日本熊襲頻傳是否派自衛隊支援？ 官房長官：由防相決定

日本「熊害」加劇，岩手縣今天又發現一具疑遭熊襲的男性遺體。至於是否派遣自衛隊支援捉熊，內閣官房長官木原稔今天表示，將由防衛大臣「綜合考量緊急性等因素後決定」。

日本放送協會（NHK）報導，日本警方今天上午在岩手縣一關市山區一處住家發現遺體。遺體身上可見疑似動物爪痕以及咬痕，警方已確認死者為住在那裡的60多歲男性住戶。

NHK直升機下午拍攝的空拍畫面顯示，警方與其他車輛聚集在這處住家附近。案發社區四處是稻田及農地，民宅錯落其間。

另據「朝日新聞」（Asahi Shimbun）報導，秋田縣知事鈴木健太昨天在社群平台Instagram發文表示，熊襲事件已遍及全縣，情況「極為嚴重」，「地方應對人員的負擔正逼近極限」。

鈴木健太預定明天造訪防衛省，緊急向防衛大臣小泉進次郎提出請求，希望自衛隊協助捕捉熊隻。

朝日電視台報導，木原稔表示：「（在接獲自衛隊派遣請求後）防衛大臣等人將會綜合考量緊急性、不可替代性及公共性等3要素，決定是否派遣自衛隊。」

木原並說明，自衛隊在鳥獸對策方面，過去也曾根據地方自治體的請求，在不影響任務執行的範圍內提供協助。

他最後呼籲民眾，應持續關注地方自治體提供的熊出沒相關資訊。

根據朝日新聞，今年4月1日至10月22日，日本全國共有172人因熊襲受傷或死亡，逾6成案例發生於住宅區或都市區域。

日本47個都道府縣中，已知有34個為熊類分布棲地，尤其集中在東北等地區。