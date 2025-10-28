「卷潮之聲」新媒體藝術展 台西合作向世界發聲

台灣與西班牙新媒體藝術交流展「卷潮之聲」日前在西班牙畢爾包市開展，集結錄像、AI科技與新媒體裝置等多元創作，將台灣文化轉化為藝術語言，透過跨國合作向世界發聲。

「卷潮之聲」（Voice of Rolling Tides）台灣當代錄像與新媒體藝術展10月22日至30日在西班牙北部巴斯克自治區畢爾包市（Bilbao）「比斯開亞展廳」（Bizkaia Aretoa）舉行，在文化部駐西班牙代表處文化組引薦促成下，由西班牙策展人阿吉里安（TxemaAgiriano）與台灣藝術家暨策展人陳永賢合作策劃舉辦。

「卷潮之聲」以1626年西班牙帝國在台灣基隆和平島建立「聖薩爾瓦多城」為開端，象徵地景記憶與文化流動被召喚、遺忘及重構，有如潮水般湧現、退去、又再度翻湧的動態過程。

展覽匯集7組台灣當代藝術家作品，分為「地景裂縫」、「身體記憶」和「技術殘響」3種面向，透過錄像藝術、AI人工智慧技術與科技新媒體等多元媒介和藝術型態，邀請觀眾思考台灣與世界的連結。

「地景裂縫」包括黃翰柏「邊地軌跡」與陳昱榮「模糊之岸」，透過地景深入探討歷史、政治與權力的錄像作品；「身體記憶」展出李映蓉以228事件家族記憶隱喻生命軌跡的「座頭」，以及黃彥超透過扮裝行為對抗政治權力的「娃娃國．娃娃町」；「技術殘響」匯聚CHW Lab「植物卷軸」、林雅暄「第十八空格」及超維度互動的Project Patching錄像作品，關注AI人工智慧技術與藝術、文化及人類生存價值之間的關係。

文化部駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，22日舉辦的開幕式活動精彩豐富，策展人陳永賢帶領藝術家親赴現場，結合陳昱榮現場音像表演「流動的邊界」和黃彥超臨場行為表演「娃娃進行曲」，以創新的藝術形式及創作內涵，讓現場觀眾眼睛為之一亮外，並舉辦「台灣錄像藝術專題講座」，與畢爾包藝文界人士對談交流。

陳永賢告訴中央社，在文化部駐西班牙代表處文化組的支持下，台灣與畢爾包近兩年已創造出4次「友誼互訪」，包括2024年6月西班牙策展人阿吉里安率領藝術家到台北參加「機動眼國際動態媒體藝術節」、同年陳永賢啟動「湧浪計畫」於10月到畢爾包「BIDEODROMO國際實驗電影與錄像藝術節」舉辦「聚焦台灣」專題展、今年7月在鳳甲美術館舉行「波未央—臺灣X西班牙 國際動態媒體藝術展」，以及這次再度與阿吉里安攜手策劃的畢爾包「卷潮之聲」專題展。

陳永賢表示，與阿吉里安跨國共同策劃並舉辦展覽、導覽和講座，需要經歷長時間的溝通協調，過程中也會產生跨文化的磨合，例如彼此對於策展主題和展呈方式的看法，以及拓寬藝術展現的諸多可能性。

陳永賢強調，這一路的跨國策展規劃，從「湧浪計畫」、「波未央」到「卷潮之聲」，概念都圍繞於台灣作為海洋座標的軸心，隨著湧浪波頻的藝術擴散，將台灣文化底蘊轉化為新媒體藝術語言，傳遞到世界各地。

中央社問及展覽命名靈感，陳永賢指出，「卷潮之聲」來自於蘇東坡詞句「有情風萬里卷潮來」，意指對朋友情誼的珍視，象徵台灣和畢爾包透過「合作互展」所建立起的深厚情誼。

陳永賢認為，台西互展的合作模式，不僅打開台灣與畢爾包藝術交流與跨文化學習的管道，也是增進彼此藝術交流和文化聯繫的重要渠道，促使台灣當代錄像與新媒體藝術持續向世界發聲，向國際展現台灣具有多元觀點的藝術創作能量。