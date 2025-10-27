NGO示警28項碳炸彈計畫啟動 挑戰全球氣候目標

快訊

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導

多個非政府組織今天警告，儘管對氣候存在災難性影響，自2021年以來，全球已有約28個被稱為「碳炸彈」的大型化石燃料開採計畫開始運作。

法新社報導，所謂「碳炸彈」，是指根據2022年一項研究成果，指單一油氣或煤礦設施於運作期間能釋放超過10億噸二氧化碳。該研究當時統計，全球共有425個這類計畫。

2021年具有關鍵意義，因為國際能源總署（International Energy Agency）當年表示，啟動新的石油與天然氣開採計畫，與達成2015年巴黎協定所訂氣候目標不相容的。

兩年後，全球各國在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）同意開始逐步淘汰化石燃料。

這次最新統計由Lingo、Data for Good、ReclaimFinance及Eclaircies等非政府組織共同提出。

他們說，目前約有365個計畫產出仍然超過10億噸碳排放，這項數據與先前統計數字不同，是因為部分設施已減產或評估方式有所調整。

中國占這些「碳炸彈」計畫的43%，俄羅斯9%，美國5%。

西方大型石油公司雖然擁有最多相關計畫，但沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）與中國國家能源集團則產生最多碳排放量。

