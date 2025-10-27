快訊

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

中職／暴力猿變「爆E猿」！魔神樂失5分非責失 平史上最悲情紀錄

川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「1檔股票」盤前大漲逾8%

禿頭人士福音！台團隊1研發「湧1500萬人次觀看」 外國網友激動：快保護台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
近日外媒分享一項研究，指出台灣科學家研發出一款精華液，僅需20天就能讓老鼠重新長出毛髮。禿頭示意圖。圖／AI生成
近日外媒分享一項研究，指出台灣科學家研發出一款精華液，僅需20天就能讓老鼠重新長出毛髮。禿頭示意圖。圖／AI生成

頂上無毛有救了？近日外媒分享一項研究，指出台灣科學家研發出一款精華液，僅需20天就能讓老鼠重新長出毛髮，消息一出立刻引發國際網友熱烈討論，網友們興奮留言，有人甚至開玩笑喊「保護台灣比以往任何時候都重要」。這項突破不只讓禿頭人士充滿期待，也讓台灣研發受矚。

外媒《Nexta》25日在X平台發布一則推文，指出：「禿頭危機解除——科學家研發出僅需20天就能促進毛髮再生的精華液」，該推文也詳細說明，台灣研究人員在老鼠身上測試了這項新配方，可以在3周之內，讓完全禿頭的老鼠重新長出毛髮。推文透露，箇中秘訣在於天然脂肪酸，它能刺激毛囊生長，且不會刺激皮膚。科學家表示，這款精華液是安全的，目前也正準備進行人體試驗。

而該推文提及的，是一篇於22日刊登於權威期刊《細胞代謝（Cell Metabolism）》的研究報告，標題是「脂肪細胞的脂解作用透過脂肪酸代謝訊號活化毛囊上皮幹細胞，進而促進毛髮再生」。該研究揭示皮下脂肪細胞釋放脂肪酸可以激活毛囊幹細胞，促進毛髮再生，並找到了背後的細胞和代謝機制

此則推文在X上引起廣大的迴響，觀看次數高達1,564萬，不少外國網友興奮直呼：「我們拭目以待，如果這在人類身上也有效，這將成為全球新聞」、「我非常需要這個酷東西」；更有人忍不住嗨喊：「保護台灣比以往任何時候都更加重要」、「台灣已成為具有文明意義的戰略資產，必須不惜一切代價保衛」。

不過也有人對此抱持存疑的態度，表示「在我看來有點不靠譜，夥計們，先別急著掏錢」、「遺憾的是，男性禿頭的機制與導致這些老鼠禿頭的機制完全不同，因此對老鼠有效的方法不太可能幫助大多數禿頭男性」。

科學家 老鼠 機制 頭髮

相關新聞

禿頭人士福音！台團隊1研發「湧1500萬人次觀看」 外國網友激動：快保護台灣

頂上無毛有救了？近日外媒分享一項研究，指出台灣科學家研發出一款精華液，僅需20天就能讓老鼠重新長出毛髮，消息一出立刻引發國際網友熱烈討論，網友們興奮留言…

一拳殺人！新加坡醉男為友出頭傷人 黑幫男中拳昏迷一周後不治

出拳傷人，後果可能非常嚴重！新加坡1名醉男見到黑幫朋友和相同幫派成員發生爭執，於是為朋友出頭，上前揍了對方1拳，男傷者仰跌時撞傷後腦，重傷陷入昏迷，1周後終不治。淪為兇手的醉男事後被控「蓄意傷人導致他人重傷」和其他事前罪行，法官判處入獄3年。

凌晨擅離學校宿舍！馬來西亞12歲女學生欲看非法賽車 半路慘遭2男性侵

馬來西亞發生性侵未成年女童案件。1名12歲女學生凌晨擅自離開宗教學校宿舍，打算到附近欣賞非法賽車，中途被2名陌生男子帶到偏僻地方，他們分別強姦和非禮女童。受害人事後通知老師報警，警方經調查後拘捕2名嫌犯。

南韓高人氣貝果店 發生年輕員工疑似過勞死事件

南韓「每日勞動新聞」27日報導，該國高人氣的貝果店「倫敦貝果博物館」（London Bagel Museum）發生年輕員...

印度巴士撞酒駕倒地機車 電池起火奪20命

印度安德拉邦（Andhra Pradesh）一輛電動巴士撞及倒在地上的摩托車後電池起火燃燒，整起事件竟造成20人在事故中...

兒童聖經亮相書展 德國以動物詮釋古人

德國聖經協會新出版的兒童聖經故事《猶大之獅》(The Lion of Judah) 受到廣大關注，其將所有人物角色都描繪成動物，希望能吸引更多兒童閱讀聖經故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。