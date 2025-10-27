禿頭人士福音！台團隊1研發「湧1500萬人次觀看」 外國網友激動：快保護台灣

頂上無毛有救了？近日外媒分享一項研究，指出台灣科學家研發出一款精華液，僅需20天就能讓老鼠重新長出毛髮，消息一出立刻引發國際網友熱烈討論，網友們興奮留言，有人甚至開玩笑喊「保護台灣比以往任何時候都重要」。這項突破不只讓禿頭人士充滿期待，也讓台灣研發受矚。

外媒《Nexta》25日在X平台發布一則推文，指出：「禿頭危機解除——科學家研發出僅需20天就能促進毛髮再生的精華液」，該推文也詳細說明，台灣研究人員在老鼠身上測試了這項新配方，可以在3周之內，讓完全禿頭的老鼠重新長出毛髮。推文透露，箇中秘訣在於天然脂肪酸，它能刺激毛囊生長，且不會刺激皮膚。科學家表示，這款精華液是安全的，目前也正準備進行人體試驗。

而該推文提及的，是一篇於22日刊登於權威期刊《細胞代謝（Cell Metabolism）》的研究報告，標題是「脂肪細胞的脂解作用透過脂肪酸代謝訊號活化毛囊上皮幹細胞，進而促進毛髮再生」。該研究揭示皮下脂肪細胞釋放脂肪酸可以激活毛囊幹細胞，促進毛髮再生，並找到了背後的細胞和代謝機制。

此則推文在X上引起廣大的迴響，觀看次數高達1,564萬，不少外國網友興奮直呼：「我們拭目以待，如果這在人類身上也有效，這將成為全球新聞」、「我非常需要這個酷東西」；更有人忍不住嗨喊：「保護台灣比以往任何時候都更加重要」、「台灣已成為具有文明意義的戰略資產，必須不惜一切代價保衛」。

不過也有人對此抱持存疑的態度，表示「在我看來有點不靠譜，夥計們，先別急著掏錢」、「遺憾的是，男性禿頭的機制與導致這些老鼠禿頭的機制完全不同，因此對老鼠有效的方法不太可能幫助大多數禿頭男性」。