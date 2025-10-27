快訊

香港01／ 撰文／田中貴
新加坡1名醉男見朋友和別人起爭執，於是上前揍了對方1拳，致其重傷陷入昏迷不治。醉男事後被控「蓄意傷人導致他人重傷」和其他事前罪行，法官判處入獄3年。示意圖／ingimage
新加坡1名醉男見朋友和別人起爭執，於是上前揍了對方1拳，致其重傷陷入昏迷不治。醉男事後被控「蓄意傷人導致他人重傷」和其他事前罪行，法官判處入獄3年。示意圖／ingimage

出拳傷人，後果可能非常嚴重！新加坡1名醉男見到黑幫朋友和相同幫派成員發生爭執，於是為朋友出頭，上前揍了對方1拳，男傷者仰跌時撞傷後腦，重傷陷入昏迷，1周後終不治。淪為兇手的醉男事後被控「蓄意傷人導致他人重傷」和其他事前罪行，法官判處入獄3年。

眾人酒廊飲酒相遇

當地媒體於今年10月報導，案發2024年5月18日凌晨4時許，27歲男被告莫哈末阿米魯丁（Muhammad Amiruddin Bin Sabtu）和妻子、兄弟和朋友等5人，前往百利大廈（Balestier Point）1樓酒廊飲酒，其間遇到另1名朋友慕卡什（譯音）和其女友，34歲男死者德禾文（R Dehven）當時亦和女友和其他朋友也在酒廊內。莫哈末阿米魯丁本身不認識德禾文，但德禾文和慕卡什是同1個黑幫的成員，彼此認識。

2班人互罵後動手

其間德禾文和慕卡什的女友發生口角，2班人開始互罵，德禾文和慕卡什在酒廊外車道起爭執，而且互相挑釁，即將動手之際，其他人見狀拉開他們。莫哈末阿米魯丁陪伴慕卡什返回酒廊，德禾文一行人則在酒廊外聊天。

傷者中拳倒地昏迷

到了同日凌晨5時許，當莫哈末阿米魯丁和慕卡什等人離開酒廊時，德禾文走向他們再次挑釁，雙方愈吵愈激烈，莫哈末阿米魯丁突然跑向德禾文，往對方臉部揍了1拳。德禾文中拳仰跌，摔落2階階梯，後腦猛撞地面失去知覺，鼻孔開始流血，同行友人一度上前將他扶起身，但莫哈末阿米魯丁繼續挑釁，其他人只能鬆手幫忙，德禾文再次往後倒下，頭部再撞地面。

被告當日被捕 另涉其他罪行

事件驚動警方，莫哈末阿米魯丁當日被捕。另外，他亦被揭在2023年12月2日和同月3日利用朋友的租車帳戶租借車輛，而且在沒有駕駛執照的情況下駕車。

傷者1周後不治

傷者隨後送院接受搶救，傷勢包括粉碎性顱骨骨折、雙側肺挫傷和腦出血，延至同年5月25日下午傷重不治，死因是頭部重創引發的肺炎，法醫指出，死者的頭部傷勢有機會致命，更有可能在首次跌倒時造成。

原告方促請監禁36至38個月

莫哈末阿米魯丁事後面對5項罪名，包括蓄意傷人導致他人重傷、欺騙和抵觸《公路交通法令》等控狀。原告方指出，被告案發時飲醉酒，向死者脆弱部位出拳，被告亦有暴力前科，包括2021年因糾眾鬧事而被判入獄22個月，加上被告其他罪行，控方促請法官判處入獄36至38個月，以及禁止考取各級駕駛執照2年。

被告入獄3年 禁止考駕照2年

辯方律師求情時表示，被告案發時只是打了死者1拳，並非預謀犯案，案件沒有涉及長時間的打架或武器，懇請法官輕判。被告10月13日承認其中3項罪名，法官將餘下2項納入考慮，判處入獄3年，以及禁止考取各類駕駛執照2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章授權轉載自《香港01》

幫派 酒駕 殺人

相關新聞

一拳殺人！新加坡醉男為友出頭傷人 黑幫男中拳昏迷一周後不治

