泰王太后辭世學校暫停慶祝活動 家長反彈教育部澄清
泰國王太后詩麗吉24日辭世，全國進入為期一年的哀悼期，教育部下令各級學校暫停慶祝活動一年，隨即在社群媒體上引發討論，許多家長反對。教育部長娜盧孟今天澄清，學生活動可照常舉行，但府級活動應減少，不代表全面禁止。
娜盧孟（Narumon Pinyosinwat）今天澄清她25日發布的命令，即要求所有機構和學校須暫停所有慶祝和娛樂相關活動一年。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，這項命令在社群媒體上迅速傳播，引發家長反對，他們希望有益於學生的活動如期舉行。
對此，娜盧孟今天澄清，政府允許舉辦與教學相關的活動、畢業典禮等歡送活動，但須妥善處理，以確保活動氛圍適宜。她指出，有利於學生和教育工作者的活動都能繼續進行，包括運動會、童子軍活動和體育賽事。
泰國內政部常務秘書書昂西（Unsit Sampuntharat）表示，政府未禁止任何府級活動，但建議主辦單位確保活動與符合王太后逝世後的哀悼氣氛。
另外，據「鮮新聞」（Khaosod）報導，外界關注哀悼期長達一年，娜盧孟表示，教育部須遵守內閣決議， 所有政府機關皆應配合一年哀悼期，但各教育機構可依實際情況調整活動形式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言