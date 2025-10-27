泰王太后辭世學校暫停慶祝活動 家長反彈教育部澄清

快訊

中央社／ 曼谷27日專電

泰國王太后詩麗吉24日辭世，全國進入為期一年的哀悼期，教育部下令各級學校暫停慶祝活動一年，隨即在社群媒體上引發討論，許多家長反對。教育部長娜盧孟今天澄清，學生活動可照常舉行，但府級活動應減少，不代表全面禁止。

娜盧孟（Narumon Pinyosinwat）今天澄清她25日發布的命令，即要求所有機構和學校須暫停所有慶祝和娛樂相關活動一年。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，這項命令在社群媒體上迅速傳播，引發家長反對，他們希望有益於學生的活動如期舉行。

對此，娜盧孟今天澄清，政府允許舉辦與教學相關的活動、畢業典禮等歡送活動，但須妥善處理，以確保活動氛圍適宜。她指出，有利於學生和教育工作者的活動都能繼續進行，包括運動會、童子軍活動和體育賽事。

泰國內政部常務秘書書昂西（Unsit Sampuntharat）表示，政府未禁止任何府級活動，但建議主辦單位確保活動與符合王太后逝世後的哀悼氣氛。

另外，據「鮮新聞」（Khaosod）報導，外界關注哀悼期長達一年，娜盧孟表示，教育部須遵守內閣決議， 所有政府機關皆應配合一年哀悼期，但各教育機構可依實際情況調整活動形式。

