凌晨擅離學校宿舍！馬來西亞12歲女學生欲看非法賽車 半路慘遭2男性侵
馬來西亞發生性侵未成年女童案件。1名12歲女學生凌晨擅自離開宗教學校宿舍，打算到附近欣賞非法賽車，中途被2名陌生男子帶到偏僻地方，他們分別強姦和非禮女童。受害人事後通知老師報警，警方經調查後拘捕2名嫌犯。
12歲女童遭強姦和猥褻
當地媒體於10月報導，案件發生在馬來西亞雙溪大年，事發於10月3日凌晨約2時，12歲受害人擅自走出宗教學校宿舍，偷偷到附近觀看非法電單車賽車比賽。她獨自上路時，有2名機車騎士靠近，聯手強行將她帶到1個偏僻的油棕種植園內，分別強姦和猥褻女童。女童隨後返回學校，並向老師求助，老師聞言報案。
警閃電拘捕2男
警方接報展開調查，案發當天早上成功拘捕兩名男嫌犯，他們分別是19歲和20歲。瓜拉姆達縣警區主任漢嚴交代案情時表示，2名嫌犯都是當地人，其中一人無業，另一人報稱貨車司機，警方相信20歲嫌犯涉嫌強姦女童，19歲嫌犯則進行猥褻，2名嫌犯仍被扣留調查，警方繼續跟進案件。
文章授權轉載自《香港01》
