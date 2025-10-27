京都連2日共傳出5起熊出沒案例 靠近嵐山、廣澤池

日本「讀賣新聞」報導，日本觀光重鎮京都的右京區住宅區及知名景區嵐山的附近，有越來越多目擊熊隻及疑似熊隻動物出沒的通報案例，24和25日共有5起，至今尚未傳出有人受傷。

報導指出，24日晚間有人在太秦中山町附近的竹林裡見到2隻幼熊，當天在熱門賞月景點廣澤池（Hirosawa Pond）周圍也有2起通報目擊幼熊案例。

警方25日清晨再接獲通報，稱在日本鐵路公司（JR）嵯峨嵐山站西方約800公尺的1條道路上出現1隻疑似熊的幼獸，地點就在世界遺產天龍寺的北方，並靠近深受觀光客歡迎的嵐山竹林小徑。