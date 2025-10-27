印度巴士撞酒駕倒地機車 電池起火奪20命

快訊

中央社／ 新德里27日專電
印度安德拉邦一輛電動巴士撞及倒在地上的摩托車後電池起火燃燒，整起事件造成20人喪命。 美聯社
印度安德拉邦（Andhra Pradesh）一輛電動巴士撞及倒在地上的摩托車後電池起火燃燒，整起事件竟造成20人在事故中喪命。警方調查後發現，摩托車騎士當時處於酒駕狀態，是釀成意外發生的主因。

那輛電動巴士25日壓過倒在路中間的摩托車，並拖行一陣子後，摩托車油箱爆裂引發火勢，造成車上19人，和已發生意外的摩托車駕駛，共計20人因這起事故喪生。

今日印度（India Today）提到，那輛電動巴士本身有大型電池，加上巴士除載客外，還運了234支內有鋰電池、總價值達460萬盧比（約新台幣160萬元）的智慧型手機。

安德拉邦消防局專家指出，摩托車被捲進巴士底下拖行，摩擦產生的火花點燃了漏出的汽油，火燒到巴士和智慧型手機的電池，是火勢迅速蔓延到整輛巴士的原因。

印度新聞信託社（PTI）報導，鑑識人員表示，摩托車騎士尚卡（Shiva Shankar）酒駕，在騎不穩的情況下自撞後身亡，友人雖將他拖到路邊，但來不及移走摩托車，巴士便迎面撞上。

海德拉巴警察局長薩賈納爾（VC Sajjanar）表示，酒駕者根本是「恐怖分子」，這次事故不是交通意外，是一場本可避免的殺戮，是不負責任酒駕者做出的犯罪行為。

巴士駕駛拉什邁亞（Miriyala Lakshmaiah）已被逮捕，因為他也是事故造成重大傷亡的原因之一。

調查人員發現，拉什邁亞靠著偽造學歷蒙混，進而取得巴士駕駛執照，這可能是他沒有如其他兩車閃過摩托車、只顧自己逃命卻未即時滅火或疏散乘客的原因。

新德里電視台（NDTV）指出，印度有很多人未經考試，採非法途徑取得駕照，有駕照的人也未必真的具有資格；另外，酒駕仍是交通意外事故發生、造成死亡的主因。

根據交通部門統計，2023年發生2690起酒駕交通事故，造成1442人喪命，儘管當局竭力宣導，仍未能遏止這樣的歪風。

發生事故的巴士是從海德拉巴（Hyderabad）開往班加羅爾（Bengaluru）的臥舖型巴士，車上載有44名旅客，及托運的行李、貨品。

巴士 摩托車 交通事故

