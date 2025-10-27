兒童聖經亮相書展 德國以動物詮釋古人

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
德國聖經協會出版兒童聖經故事《猶大之獅》，希望能吸引更多兒童閱讀聖經故事。（Photo from Livenet.ch）
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

德國聖經協會新出版的兒童聖經故事《猶大之獅》(The Lion of Judah) 受到廣大關注，其將所有人物角色都描繪成動物，希望能吸引更多兒童閱讀聖經故事。書本封面上，摩西以河馬的形象帶著微笑，亞當以大象的形象歡快躍入水中，這些擬人化形象受到年輕閱讀者的喜愛。

聖經以動物為主題

基督日報》報導，《猶大之獅》靈感源自挪威插畫家賴伊的構思，他希望透過生動活潑、以動物為主題的故事，能讓孩子們重新認識聖經。賴伊表示，他小時候很喜歡聖經故事，並受到經典兒童作品《羅賓漢》和《納尼亞傳奇》的影響，他也開始用動物來描繪聖經人物。

對此，賴伊與行銷設計師漢森共同創立挪威出版社Fennec Forlag，並花了五年時間構思兒童聖經故事，直到2024年的第一卷出版後，便迅速成為挪威最暢銷的基督教書籍。

「孩子們需要觸動他們情感、挑戰他們智力的圖像。」隨後，德國聖經協會決定出版德語版本，而該協會秘書長羅塞爾表示，這些書籍是幫助孩子們與聖經故事建立聯繫的全新方式。

入選法蘭克福書展

Livenet》指出，動物描繪能將聖經人物刻畫得更貼近其個別特徵，這些動物充滿想像力與色彩繽紛形象，以一種鼓舞人心的方式講述了耶穌與人性的故事。如同賴伊所說，「我希望讀者們看到，耶穌是有史以來最偉大的英雄。」

如今，這本書本月在法蘭克福書展上亮相，希望《猶大之獅》能激勵更多孩子認識耶穌，更加理解基督與人類的故事。

