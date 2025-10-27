快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

時隔5年恢復直航 印度靛藍航空班機降落中國廣州

中央社／ 加爾各答/廣州27日綜合外電報導

中斷5年後，印度與中國恢復直航，體現兩國關係正逐漸回溫，首班直飛航班從印度東部城市加爾各答（Kolkata）起飛，今晨抵達中國廣州

印度最大民營航空公司靛藍航空（IndiGo）6E1703航班從加爾各答起飛，今天凌晨近4時降落廣州，正式恢復自2020年因疫情及地緣政治緊張而中斷的直航航線。

印度政府表示，恢復直航將促進「人際往來」，有助於「雙邊交流的逐步正常化」。

首航乘客中有許多尋求跨境商機的印度人，他們在廣州機場接受法新社記者訪問時說，恢復直航帶來了極大便利。

44歲的室內設計師敏特里（Rashika Mintri）說：「這趟旅程非常順暢、輕鬆又愉快，我可以一來再來。」

印度與香港之間已有定期航班，而更多從印度首都新德里（New Delhi）出發飛往上海與廣州的班機，預計將於11月開始通航。

執飛這趟航班的靛藍航空機師穆克吉（AbhijitMukherjee）說，如果沒有直飛航班，乘客就必須在泰國曼谷（Bangkok）或新加坡轉機。

55歲的穆克吉說：「轉機時間累積起來可不少。」他手裡拿著落地時獲贈的花束說，這趟直飛航班「非常順利」。

機場報到櫃台舉行了剪綵儀式，長長的隊伍也代表2020年以來首班從中國飛往印度的直航航班正式啟動。

居住在加爾各答華人區塔壩（Tangra）的陳姓乘客說：「對我們這些在中國有親戚的人來說，這真是個好消息。」

他還說，恢復直航「將促進貿易、旅遊與商務往來。」

33歲的印度商人阿里（Athar Ali）在辦理返回加爾各答的登機手續時表示，恢復直飛航班是中印「修復關係的第一步」。

印度 航班 廣州

延伸閱讀

中斷逾5年 中印恢復直航 兩國關係回暖

中印關係解凍恢復直航 可望促進多個經貿領域回暖

企業獲利可望上修、美國下調關稅等利多撐腰 印度基金分批布局

廣州女網／首度打進女雙決賽 梁恩碩遭逆轉錯過金盃

相關新聞

全球十大最糟糕航空 美國包辦前3名 4星評價法航也上榜

英國數位行銷公司近期針對乘客滿意度評分進行分析，盤點出全球「最糟糕」十大航空，美國三家航空公司位居榜單前三名。美國航空（...

兒童聖經亮相書展 德國以動物詮釋古人

德國聖經協會新出版的兒童聖經故事《猶大之獅》(The Lion of Judah) 受到廣大關注，其將所有人物角色都描繪成動物，希望能吸引更多兒童閱讀聖經故事。

熊害嚴重！秋田求救自衛隊、東京也見蹤跡 專家憂：恐已改變習性

日本全國對熊害的恐懼已不再限於山區。秋田縣熊害嚴重，該縣縣長已在自己的社群媒體上表示，「情況已超出地方政府能處理的範圍，將請求派遣自衛隊協助。」但最令人震驚的是，熊出沒範圍已蔓延至首都東京。連東京都西部都接連出現黑熊蹤跡，牠們公然闖入民宅後院覓食，甚至在住宅區街道上狂奔，讓當地居民陷入前所未有的恐慌。

遇熊怎麼辦？NHK中文影片宣導 網全「歪樓」：熊大兼差辛苦了

近來因日本各地頻繁發生野熊傷人事件，「NHK World Japan」也和專門研究熊隻生態的酪農學園大學教授佐藤喜和合作，拍攝影片宣導各種不同情境下，遇到野生熊隻的因應對策。

電影《國寶》破紀錄大紅！一窺歌舞伎與日本神話

近年在日本引起現象級討論的文藝作品，非作家吉田修一的《國寶》莫屬。長篇小說在《朝日新聞》連載期間便引起注意，為面對社群媒體挑戰的紙本報紙注入新的活力。後來由導演李相日改編的電影，更刷新了日本真人電影票房紀錄。在這個以傳統表演藝術歌舞伎為主題的文本當中，我們自然可以看到許多「日本性」的展現，不論是傳統戲曲與角色人生的互文參照，抑或是歌舞伎世家血緣傳承制下的人性糾葛，都是小說與電影的可看之處。

印傭控人夫性侵！稱男僱主「霸王硬上弓」 案情大逆轉她慘了

誣告除了浪費警方時間之外，更隨時自招官非。新加坡1名印傭自願和已婚男僱主發生性行為，至少4次口交或性交，事後卻報警謊稱遭到對方性侵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。