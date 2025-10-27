壽司之神百歲 小野二郎：健康秘訣就是工作

快訊

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本壽司傳奇人物小野二郎的餐廳連續十多年獲得米其林三星，並寫下全球最年長三星主廚紀錄，儘管他曾為許多世界名流提供過服務，但今天滿100歲的他仍無徹底引退的打算。

美聯社報導，小野二郎上個月在「敬老節」獲頒禮品與證書時說：「我打算再繼續做個5年左右。」他並在接受東京都知事小池百合子祝賀時，告訴對方自己健康的秘訣「就是工作」。

「我已經不能每天都到餐廳了…但即使100歲，只要有可能，我還是會努力工作。我認為，最好的良藥就是工作。」

1925年出生在日本中部城市濱松的小野二郎，7歲開始在當地的日本料理店當學徒，25歲成為壽司師傅，並於15年後的1965年在東京銀座高級商圈一棟大樓地下樓層開了只有10個座位的壽司店「數寄屋橋次郎」。

在壽司的技藝上，他畢生致力於追求完美。

根據2012年紀錄片「壽司之神」（Jiro Dreams ofSushi），當時80多歲的小野二郎說自己「還沒有達到完美的程度」，但說：「我會繼續攀爬，試著爬到頂峰，但沒人知道真正的頂峰在哪裡。」

小野二郎對待常客十分用心，甚至在2014年日本政府為時任美國總統歐巴馬及時任首相安倍晉三預約時，也已餐廳已全數訂滿為由而婉拒。

「我說餐廳已客滿，無法接待，他們後來同意改為當天晚上較晚的時間來訪。」他回憶說：「但（歐巴馬）壽司吃得很開心，我也很開心。」

他的餐廳2007年獲得米其林三星殊榮，他也因此成為首位獲這項肯定的壽司師傅，並一直維持三星地位直到2019年。同年，他以93歲又128天的高齡，獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為史上最年長的米其林三星餐廳主廚。

2020年，數寄屋橋次郎因僅接受熟客或頂級飯店預約而自米其林指南除名。

他兒子小野禎一目前擔任數寄屋橋次郎本店的主廚。近年來，小野二郎只為特別的貴賓親手捏壽司，「因為我的手已經不那麼靈活了」。

但他並沒有因此放棄。他兒子說，父親看到日本最長壽男性於113歲高齡逝世的新聞時，表示再活13年似乎還辦得到，直說：「我的目標是114歲。」

小野二郎表示：「我珍愛我的生命，如此才能長久地工作下去。」他滴酒不沾、規律散步，同時也嚴格注意飲食。

被問及最喜歡的壽司時，他毫不猶豫地回答：「鮪魚、小鰶魚和星鰻。」

