遇熊怎麼辦？NHK中文影片宣導 網全「歪樓」：熊大兼差辛苦了

近來因日本各地頻繁發生野熊出沒傷人事件，「NHK World Japan」也和專門研究熊隻生態的酪農學園大學教授佐藤喜和合作，拍攝影片放上臉書粉專，宣導各種不同情境下，遇到野生熊隻的因應對策。

影片指出，如果是開車時，應先停下車輛，趕緊關上車窗、待在車內。切記不能按喇叭，以免刺激熊隻。要是野熊擋在路中央，要靜待野熊離開後，緩緩開車通過。野熊若只是在路邊，就放慢行車速度、緩緩通過即可。

如果是在步行時遇到熊，要先停下腳步、不要奔跑。若距離很近，趕緊拿出防熊噴霧朝熊噴，再慢慢後退撤離，且目光不要離開熊。切記防熊噴霧要放在隨手可以拿到的地方，以便隨時取出使用。

熊會猛衝靠近是在威嚇、警告人類不要靠近，若不幸與熊接觸時，要儘快採取臉部朝地面的俯臥姿勢，並用雙手護住頸部、頭部，以背包保護後背部，即使被熊翻身也要維持這樣的姿勢。專家呼籲民眾前往熊的棲息地時應該做好萬全的準備。

該影片引發熱烈迴響，有網友表示「日本人開車太客氣了，要是在台灣應該剩不了幾隻活口」、「台灣人應該會下車拍照打卡，順便說HI」。但更多網友討論的是影片中穿著可愛熊大服裝、扮演野熊的工作人員，「LINE熊大真是辛苦，跑到山野林區兼差」、「這熊會不會太可愛了，失去危機感」，讓原本的宣導主題頓時失焦，產生另一種娛樂效果。