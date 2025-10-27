熊害嚴重！秋田求救自衛隊、東京也見蹤跡 專家憂：恐已改變習性

根據日媒「朝日新聞」報導，日本對熊害的恐懼已不再限於山區。秋田縣熊害嚴重，該縣縣長在自己的社群媒體上表示，「情況已超出地方政府能處理的範圍，將請求派遣自衛隊協助。」但最令人震驚的是，熊出沒範圍已蔓延至首都東京。連東京都西部都接連出現黑熊蹤跡，牠們公然闖入民宅後院覓食，甚至在住宅區街道上狂奔，讓當地居民陷入前所未有的恐慌。

這波「東京熊出沒」事件集中在多摩地區的日之出町。朝日新聞的攝影機在日之出町一處民宅後院，連續兩晚拍攝到一頭體長約1.5公尺的成年亞洲黑熊。畫面顯示，黑熊熟練爬上柿子樹，大肆啃食成熟的果實。僅隔一天，100公尺外的另一戶民宅也拍到熊蹤，即使居民打開強光手電筒照射、飼養的家犬不斷吠叫，黑熊仍不為所動，繼續在樹上折斷樹枝、享用柿子。

一位住在秋留野市的75歲居民也表示，自家門口的監視器竟在凌晨1點拍到黑熊徘徊，讓他嚇壞了，「我活到現在75年從沒見過。本來看電視以為是秋田那邊的新聞，沒想到…。」專家分析，這頭黑熊在秋季顯得有些瘦，研判是山中食物短缺，才被迫冒險進入市區。

事實上，東京都的熊蹤僅是冰山一角。有專家提出警告，這波熊禍恐將帶來更長遠的生態轉變。過去曾入侵人類社區並成功捕食的黑熊，極可能已學會將「人類居住地」與「食物」劃上等號。專家研判，這種「學習行為」的後果堪憂，可能導致黑熊改變冬眠習性，像縮短冬眠期，甚至在冬季食物短缺時，仍選擇冒險下山進入市區覓食。若此觀點成立，意味著這場熊災的威脅將不再限於秋季，可能演變為全年都需戒備的長期抗戰。