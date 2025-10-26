印傭控人夫性侵！稱男僱主「霸王硬上弓」 案情大逆轉她慘了

誣告除了浪費警方時間之外，更隨時自招官非。新加坡1名印傭自願和已婚男僱主發生性行為，至少4次口交或性交，事後卻報警謊稱遭到對方性侵。印傭向警方提供虛假資料，導致男僱主接受調查，但警方經跟進後，印傭最終承認說謊，聲稱因這段不倫戀而感到內疚，希望終止關係，同時懷疑女僱主知道事件，所以才會報假案。印傭被控1項「向公務員提供假資料」，被判罪成入獄1周。

主僕至少4次口交或性交

當地媒體於今年10月報導，涉案36歲印傭在新加坡打工，自2023年5月起開始為40歲已婚男僱主一家工作，包括照顧男僱主1個月大的兒子。去年9月，印傭和男僱主開始發生性關係，他們至少4次口交或性交，最後一次是2025年2月24日。

印傭報案稱遭到性侵

印傭翌日下午1時許報案，稱遭到男僱主性侵，警方接報到場調查，印傭聲稱遭男僱主「霸王硬上弓」超過1次，對方侵犯之前都會關掉屋內閉路電視，她之後被送到樟宜綜合醫院接受驗傷。

稱擔心遭解僱延遲報警

當日下午4時許，印傭在醫院協助調查時，聲稱男僱主前1日沒有獲得其同意，脫下其短褲和內褲，繼而性侵得逞。女傭更稱，男僱主之前2次伸出「狼爪」，由於擔心會遭到對方解僱和送回印尼，所以才延遲報案。

指僱主完事後支付零用錢

當日傍晚6時許，印傭通過翻譯員聲稱，男僱主由2024年9月至2025年2月24日期間，4次強迫她口交和性交，男僱主完事後會給予50至100新加坡元（約294至589港元）零用錢，但她堅稱自己並非自願發生性關係。

印傭承認撒謊

但到了晚上約11時，印傭在警署接受調查時，才承認自己撒謊，她表示，和男僱主發生關係後感到內疚，希望終止這段關係，她同時懷疑女僱主知道事情，所以才會報假案。男僱主當日亦接受警方問話，強調雙方自願發生性行為。

法官下令媒體不得報導男僱主身份

印傭事後被控1項「向公務員提供假資料」，為了保護受害人，法官下令媒體不得報導任何會洩漏男僱主身份的資料。

辯方律師懇求刑期不超過7天

辯方律師求情時表示，被告還沒自願和男僱主發生關係前，曾傳送簡訊給遠在印尼的1名家人，聲稱男僱主會在晚上溜進其房間，和她進行性行為，因而感到害怕。被告無法和其他人溝通，不知道有何渠道求助，她希望結束和男僱主之間的性關係，同時擔心女僱主發現真相後會將她送回國，因而報假案。律師更指，被告家中有2名年幼的孩子，希望法官判處她入獄不超過7天。

被告罪成入獄1周

法官作出裁決時表示，被告用印尼文傳送相關簡訊，內容沒有被受到批准的翻譯員進行翻譯，決定刑罰時不會考慮簡訊內容，法官裁定1項「向公務員提供假資料」罪名成立，判處被告入獄1周。

